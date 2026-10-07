Грузооборот железной дороги Украины упал на 12,5%, но страна осталась второй в Европе

Украина заняла второе место по грузообороту железнодорожного транспорта среди стран ЕС и кандидатов в 2025 году. По данным Евростата, украинская железная дорога перевезла грузы на 99 млрд тоннно-километров, уступив лишь Германии.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Украина и грузооборот железной дороги

Украина по итогам 2025 заняла второе место по грузообороту железнодорожного транспорта среди стран ЕС и государств-кандидатов. По данным Евростата, показатель Украины составил 99 млрд. тоннно-километров (ткм).

Больший грузооборот зафиксировали только в Германии – 124 млрд ткм . На эту страну пришлось около трети общего грузооборота железнодорожного транспорта Европейского союза.

Среди стран ЕС вторым по объему грузооборота стала Польша – 54 млрд ткм, а третье место заняла Франция с показателем 34 млрд ткм.

В то же время, украинский показатель требует определенного уточнения. В статистическом наборе Евростата отсутствуют данные по грузообороту Украины за 2024 год, поэтому сравнение годовой динамики для страны ограничено.

По данным Евростата, в 2025 году грузооборот Украины сократился на 12,5%. Среди стран-кандидатов большее падение зафиксировали только в Боснии и Герцеговине — на 22,7%. В то же время в Черногории показатель вырос на 15%.

Грузооборот железных дорог в большинстве стран ЕС сократился

Всего из 24 стран ЕС, предоставивших Евростату данные о железнодорожных перевозках, в 16 в прошлом году зафиксировали сокращение грузооборота.

Наибольшее падение произошло в Ирландии – 35,2% . Далее следуют Латвия ( 18,8% ), Эстония ( 17,3% ), Венгрия ( 12,5% ) и Румыния ( 12,1% ).

Евростат связывает значительное сокращение показателей Латвии и Эстонии, в частности с прекращением грузовых железнодорожных перевозок с Россией после начала полномасштабной агрессии против Украины.

В то же время, часть европейских стран продемонстрировала рост. Самый высокий темп среди стран ЕС показала Греция – 9,3%, в Португалии грузооборот вырос на 8,4%, а во Франции – на 6,6%.

Именно Франция продемонстрировала наибольший прирост в абсолютном выражении – ее грузооборот увеличился на 2,1 млрд. ткм.

В целом грузооборот железнодорожного транспорта в ЕС за 2025 год сократился на 1,8% - до 368 млрд ткм.

В рейтинге Евростата не учтены данные по Бельгии. У Кипра и Мальты нет железнодорожной сети. Для Украины нет данных за 2015 и 2024 годы, а для Сербии и Боснии и Герцеговины — за 2015 год. Показатели Сербии, Боснии и Герцеговины и Черногории сформированы на основе квартальных данных.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов, а с начала полномасштабного вторжения 492 локомотива и 249 вагонов украинской железной дороги.