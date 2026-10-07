Вантажообіг залізниці України впав на 12,5%, але країна залишилася другою в Європі

Україна посіла друге місце за вантажообігом залізничного транспорту серед країн ЄС та кандидатів у 2025 році. За даними Євростату, українська залізниця перевезла вантажі на 99 млрд тонно-кілометрів, поступившись лише Німеччині.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Євростату.

Україна та вантажообіг залізниці

Україна за підсумками 2025 року посіла друге місце за вантажообігом залізничного транспорту серед країн ЄС та держав-кандидатів. За даними Євростату, показник України становив 99 млрд тонно-кілометрів (ткм).

Більший вантажообіг зафіксували лише в Німеччині - 124 млрд ткм. На цю країну припало близько третини загального вантажообігу залізничного транспорту Європейського Союзу.

Серед країн ЄС другим за обсягом вантажообігу стала Польща - 54 млрд ткм, а третє місце посіла Франція з показником 34 млрд ткм.

Водночас український показник потребує певного уточнення. У статистичному наборі Євростату відсутні дані щодо вантажообігу України за 2024 рік, тому порівняння річної динаміки для країни має обмеження.

За даними Євростату, у 2025 році вантажообіг України скоротився на 12,5%. Серед країн-кандидатів більше падіння зафіксували лише в Боснії і Герцеговині — на 22,7%. Водночас у Чорногорії показник зріс на 15%.

Вантажообіг залізниць у більшості країн ЄС скоротився

Загалом із 24 країн ЄС, які надали Євростату дані щодо залізничних перевезень, у 16 торік зафіксували скорочення вантажообігу.

Найбільше падіння відбулося в Ірландії - 35,2%. Далі йдуть Латвія (18,8%), Естонія (17,3%), Угорщина (12,5%) та Румунія (12,1%).

Євростат пов’язує значне скорочення показників Латвії та Естонії, зокрема, із припиненням вантажних залізничних перевезень із Росією після початку повномасштабної агресії проти України.

Водночас частина європейських країн продемонструвала зростання. Найвищий темп серед країн ЄС показала Греція - 9,3%, у Португалії вантажообіг зріс на 8,4%, а у Франції - на 6,6%.

Саме Франція продемонструвала найбільший приріст у абсолютному вираженні — її вантажообіг збільшився на 2,1 млрд ткм.

У цілому вантажообіг залізничного транспорту в ЄС за 2025 рік скоротився на 1,8% — до 368 млрд ткм.

У рейтингу Євростату не враховані дані щодо Бельгії. Кіпр і Мальта не мають залізничної мережі. Для України відсутні дані за 2015 та 2024 роки, а для Сербії та Боснії і Герцеговини — за 2015 рік. Показники Сербії, Боснії і Герцеговини та Чорногорії сформовані на основі квартальних даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів, а від початку повномасштабного вторгнення 492 локомотиви та 249 вагонів української залізниці.