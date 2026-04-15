H&M закрывает 160 магазинов по всему миру: в чем причина

Шведский модный гигант H&M приступил к масштабному перезапуску своей деятельности на фоне сложных финансовых показателей. Первый квартал 2026 г. завершился для компании падением продаж на 10 процентов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Pambianco.

Несмотря на надежду на скорейшее восстановление, мартовские показатели продемонстрировали минимальный рост всего на 1 процент в постоянной валюте.

Для стабилизации ситуации группа обнародовала план розничной торговли, предусматривающий закрытие 160 магазинов по всему миру в текущем году. Однако это компенсируют открытием 80 новых магазинов во всех регионах, причем большинство из них — на развивающихся рынках.

Сокращение штата

Кроме закрытия магазинов, изменения коснулись и креативного сектора. По данным Agence France-Presse, компания рассматривает возможность ликвидации парижского ателье бренда & Other Stories.

План предусматривает сокращение 26 из 28 должностей дизайнеров и менеджеров по закупкам с целью перенесения всей команды в Стокгольм.

Профсоюз Force Ouvrière отмечает, что под сокращение попадают преимущественно опытные сотрудницы, работавшие в компании более десяти лет.

Представители профсоюза связывают такие шаги с намерением руководства максимально снизить затраты после назначения нового худрука Джонатана Сондерса.

Ставка на экологичность

Параллельно с экономией H&M пытается удержать клиентов с помощью стратегии устойчивого развития. Согласно последнему отчету компании удалось сократить выбросы на 34,6 процента по сравнению с уровнем 2019 года.

В настоящее время бренд использует более 90 процентов материалов из возобновляемых источников. Руководство осознает, что одних экологических лозунгов недостаточно для возврата покупателей, поэтому фокусируется на информировании потребителей о реальном прогрессе в сфере "зеленого" производства и повышении восприятия качества товаров.

H&M в Украине

Напомним, в феврале H&M Hennes & Mauritz AB объявил о запуске онлайн-магазина в Украине. Теперь украинские покупатели могут заказывать продукцию бренда через официальный сайт hm.com.

Закрывшиеся после начала полномасштабной войны с РФ магазины H&M уже через 1,5 года возобновили работу в Украине. В ноябре 2023 года сеть снова открыла магазины в Киеве.