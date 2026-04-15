Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

H&M закриває 160 магазинів по всьому світу: у чому причина

Шведський модний гігант H&M розпочав масштабний перезапуск своєї діяльності на тлі складних фінансових показників. Перший квартал 2026 року завершився для компанії падінням продажів на 10 відсотків.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Pambianco.

Попри сподівання на швидке відновлення, березневі показники продемонстрували мінімальне зростання лише на 1 відсоток у постійній валюті.

Для стабілізації ситуації група оприлюднила план роздрібної торгівлі, що передбачає закриття 160 магазинів по всьому світу протягом поточного року. Проте це компенсують відкриттям 80 нових магазинів у всіх регіонах, причому більшість із них — на ринках, що розвиваються.

Скорочення штату 

Окрім закриття магазинів, зміни торкнулися і креативного сектору. За даними Agence France-Presse, компанія розглядає можливість ліквідації паризького ательє бренду & Other Stories.

План передбачає скорочення 26 із 28 посад дизайнерів та менеджерів із закупівель з метою перенесення всієї команди до Стокгольма.

Профспілка Force Ouvrière зазначає, що під скорочення потрапляють переважно досвідчені співробітниці, які працювали в компанії понад десять років.

Представники профспілки пов’язують такі кроки з наміром керівництва максимально знизити витрати після призначення нового художнього керівника Джонатана Сондерса.

Ставка на екологічність

Паралельно з економією H&M намагається утримати клієнтів за допомогою стратегії сталого розвитку. Згідно з останнім звітом, компанії вдалося скоротити викиди на 34,6 відсотка порівняно з рівнем 2019 року.

Наразі бренд використовує понад 90 відсотків матеріалів із відновлюваних джерел. Керівництво усвідомлює, що самих лише екологічних гасел недостатньо для повернення покупців, тому фокусується на інформуванні споживачів про реальний прогрес у сфері "зеленого" виробництва та підвищенні сприйняття якості товарів.

H&M в Україні

Нагадаємо, в лютому H&M Hennes & Mauritz AB оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні. Відтепер українські покупці можуть замовляти продукцію бренду через офіційний сайт hm.com.

Магазини H&M які закрилися після початку повномасштабної війни з РФ, вже через 1,5 року відновили роботу в Україні. У листопаді 2023 року мережа знов відчинила магазини у Києві.

Автор:
Тетяна Бесараб
