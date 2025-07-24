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Hyundai прогнозирует усиление влияния от тарифов США после падения прибыли

Hyundai
Hyundai Motor сообщает о падении прибыли

Южнокорейская компания Hyundai Motor опубликовала отчет о снижении операционной прибыли за второй квартал, поскольку тарифы США на транспортные средства и запчасти стали негативно влиять на ее прибыль и предупредила о большем влиянии в текущем квартале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Как отмечается, результаты деятельности Hyundai ярко демонстрируют, насколько высоки ставки для южнокорейских чиновников. На них оказывается значительное давление на скорейшее заключение торгового соглашения, особенно после того, как Вашингтон и Токио договорились о снижении тарифов для японских конкурентов на этой неделе.

Hyundai, который вместе с дочерней компанией Kia формирует третью по величине автомобильную группу в мире по объему продаж, подтверждает свои годовые цели по прибыли. Однако компания отметила, что пересмотрит и обновит свой финансовый план после 1 августа. Эта дата является ключевой, поскольку тогда вступят в силу новые взаимные тарифы, которые, вероятно, повлияют на операционную деятельность.

Во втором квартале этого года (с апреля по июнь) операционная прибыль Hyundai составила 3,6 триллиона вон (примерно 2,64 миллиарда долларов США). Это на 16% меньше, чем 4,28 триллиона вон, зафиксированных за аналогичный период прошлого года.

Южнокорейский автопроизводитель заявил, что тарифы США стоили компании 828 миллиардов вон (606,37 миллиона долларов ) во втором квартале, и влияние будет больше в период с июля по сентябрь.

По словам финансового директора Hyundai Motor Ли Сын Чжо, Hyundai ожидает, что тарифы США на корейские автомобили снизятся с нынешних 25%, но трудно предположить, насколько они снизятся.

Напомним, из-за пошлин Трампа производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1949 года. Согласно отчету Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), опубликованному 27 июня, объемы производства новых легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в прошлом месяце упали на 32,8% до 49 810 единиц.

Автор:
Татьяна Бессараб