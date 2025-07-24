Hyundai прогнозує посилення впливу від тарифів США після падіння прибутку

Південнокорейська компанія Hyundai Motor опублікувала звіт про зниження операційного прибутку за другий квартал, оскільки тарифи США на транспортні засоби та запчастини почали негативно впливати на її прибуток, і попередила про більший вплив у поточному кварталі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Як зазначено, результати діяльності Hyundai яскраво демонструють, наскільки високі ставки для південнокорейських чиновників. На них чиниться значний тиск щодо швидшого укладення торговельної угоди, особливо після того, як Вашингтон і Токіо домовилися про зниження тарифів для японських конкурентів цього тижня.

Hyundai, який разом із дочірньою компанією Kia формує третю за величиною автомобільну групу у світі за обсягом продажів, наразі підтверджує свої річні цілі щодо прибутку. Однак компанія зазначила, що перегляне та оновитиме свій фінансовий план після 1 серпня. Ця дата є ключовою, оскільки тоді мають набути чинності нові взаємні тарифи, які, ймовірно, вплинуть на операційну діяльність.

У другому кварталі цього року (з квітня по червень) операційний прибуток Hyundai склав 3,6 трильйона вон (приблизно 2,64 мільярда доларів США). Це на 16% менше, ніж 4,28 трильйона вон, зафіксованих за аналогічний період минулого року. Таке зниження прибутку може бути однією з причин, чому компанія розглядає можливість перегляду своїх прогнозів на рік.

Південнокорейський автовиробник заявив, що тарифи США коштували компанії 828 мільярдів вон (606,37 мільйона доларів) у другому кварталі, і вплив буде більшим у період з липня по вересень.

За словами фінансового директора Hyundai Motor Лі Син Чжо, Hyundai очікує, що тарифи США на корейські автомобілі трохи знизяться з нинішніх 25%, але важко передбачити, наскільки вони знизяться.

Нагадаємо, через мита Трампа виробництво автомобілів у Великій Британії впало до найнижчого рівня з 1949 року. Згідно із звітом Британського товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT), опублікованого 27 червня, обсяги виробництва нових легкових та комерційних автомобілів у Великій Британії минулого місяця впали на 32,8% до 49 810 одиниць.