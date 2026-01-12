ИИ провоцирует глобальный дефицит памяти, но производители не спешат наращивать мощности.

Стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта привело к глобальному дефициту микросхем памяти и накопителям данных. Спрос на флеш-память NAND, оперативную память DRAM и жесткие диски со стороны дата-центров и производителей систем ИИ растет настолько быстро, что ресурсы для других сегментов рынка – в том числе ПК и смартфонов – становятся ограниченными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal.

Аналитик Morgan Stanley Джо Мур в недавнем отчете охарактеризовал ситуацию как "несоответствие между поколенческим спросом и предложением". По его словам, индустрия памяти переживает самый мощный бум за многие годы — а может быть, и за всю свою историю.

Ограниченное предложение уже привело к резкому росту цен и рекордным финансовым показателям производителей. Так, Micron отчиталась о самом высоком квартальном доходе и операционной прибыли за всю историю компании, а Samsung прогнозирует трехкратный рост операционной прибыли в четвертом квартале в годовом измерении.

Несмотря на классическую для таких условий логику быстрого наращивания производства, компании памятного сектора действуют осторожно. Отрасль хорошо помнит циклические кризисы, когда резкое падение цен приводило к миллиардному ущербу и обвалу котировок. В последний раз такой сценарий реализовался в 2023 году, когда Micron, Western Digital, Seagate и SK Hynix зафиксировали годовой операционный ущерб.

Сегодня же акции производителей памяти стали одними из самых привлекательных на Уолл-стрит. В 2025 году котировки Micron, Seagate и Western Digital выросли более чем вдвое, а Sandisk после отделения от Western Digital подорожала почти в десять раз. Акции SK Hynix только за последние три месяца выросли почти на 90%.

Аналитики ожидают, что высокие цены на память и накопители сохранятся в течение текущего года, поддерживая рыночные оценки компаний. В то же время они отмечают структурные изменения спроса. Системы искусственного интеллекта, разработанные Nvidia и AMD, нуждаются в огромных объемах специализированной DRAM, а также создают беспрецедентные массивы данных, которые необходимо хранить.

По оценке аналитика Bernstein Марка Ньюмана, совокупные поставки хранилищ данных – NAND-флеш-памяти и жестких дисков – будут расти в среднем на 19% ежегодно в течение следующих четырех лет. Для сравнения, средний темп роста за предыдущее десятилетие составил около 14%.

Дополнительным фактором является ускорение продуктовых циклов Nvidia и AMD, ежегодно выводящих на рынок новые платформы. Увеличение объемов DRAM в таких системах существенно повышает их производительность. По данным Nvidia, новые графические процессоры Rubin обеспечивают почти втрое большую пропускную способность памяти по сравнению с предыдущим поколением Blackwell.

Конечным двигателем этого спроса остаются рекордные капитальные расходы ведущих технологических компаний. В 2025 году Amazon, Google, Microsoft и Meta совокупно инвестировали около 407 млрд. долларов, а аналитики прогнозируют рост этой суммы до 523 млрд. долларов уже в этом году.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, производители памяти не спешат с масштабным расширением мощностей. Только Seagate планирует заметный рост капитальных затрат — и только для поддержания исторического уровня инвестиций. Sandisk, по оценкам FactSet, увеличит капитальные расходы на 18%, в то время как ее доходы вырастут на 44%.

Генеральный директор Sandisk Дэвид Гекелер отмечает, что отсутствие долгосрочных контрактов в NAND-индустрии затрудняет принятие многолетних инвестиционных решений. По его словам, производство таких чипов требует лет строительства и значительных финансовых обязательств, тогда как клиенты часто готовы фиксировать спрос всего на несколько месяцев вперед.

Таким образом, несмотря на структурный бум, производители памяти пытаются избежать повторения болезненных циклов прошлого даже если это означает сохранение дефицита на рынке других видов электроники.

Заметим, компания Samsung Electronics ожидает, что дефицит поставок микросхем памяти приведет к дальнейшему росту цен в электронной отрасли, в том числе потребительских товаров самой компании.