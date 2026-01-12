ШІ провокує глобальний дефіцит пам’яті, але виробники не поспішають нарощувати потужності

Стрімкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту призвів до глобального дефіциту мікросхем пам’яті та накопичувачів даних. Попит на флеш-пам’ять NAND, оперативну пам’ять DRAM і жорсткі диски з боку дата-центрів та виробників систем ШІ зростає настільки швидко, що ресурси для інших сегментів ринку — зокрема ПК і смартфонів — стають обмеженими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Wall Street Journal.

Аналітик Morgan Stanley Джо Мур у нещодавньому звіті охарактеризував ситуацію як "невідповідність між поколіннєвим попитом і пропозицією". За його словами, індустрія пам’яті переживає найпотужніший бум за багато років — а можливо, й за всю свою історію.

Обмежена пропозиція вже призвела до різкого зростання цін і рекордних фінансових показників виробників. Так, Micron відзвітувала про найвищий квартальний дохід та операційний прибуток за всю історію компанії, а Samsung прогнозує трикратне зростання операційного прибутку у четвертому кварталі в річному вимірі.

Попри класичну для таких умов логіку швидкого нарощування виробництва, компанії пам’яттєвого сектору цього разу діють обережно. Галузь добре пам’ятає циклічні кризи, коли різке падіння цін призводило до мільярдних збитків і обвалу котирувань. Востаннє такий сценарій реалізувався у 2023 році, коли Micron, Western Digital, Seagate та SK Hynix зафіксували річні операційні збитки.

Сьогодні ж акції виробників пам’яті стали одними з найбільш привабливих на Уолл-стріт. У 2025 році котирування Micron, Seagate та Western Digital зросли більш ніж удвічі, а Sandisk після відокремлення від Western Digital подорожчала майже у десять разів. Акції SK Hynix лише за останні три місяці зросли майже на 90%.

Аналітики очікують, що високі ціни на пам’ять і накопичувачі збережуться протягом поточного року, підтримуючи ринкові оцінки компаній. Водночас вони наголошують на структурних змінах попиту. Системи штучного інтелекту, розроблені Nvidia та AMD, потребують величезних обсягів спеціалізованої DRAM, а також створюють безпрецедентні масиви даних, які необхідно зберігати.

За оцінкою аналітика Bernstein Марка Ньюмана, сукупні поставки сховищ даних — NAND-флеш-пам’яті та жорстких дисків — зростатимуть у середньому на 19% щороку протягом наступних чотирьох років. Для порівняння, середній темп зростання за попереднє десятиліття становив близько 14%.

Додатковим фактором є прискорення продуктових циклів Nvidia та AMD, які щороку виводять на ринок нові платформи. Збільшення обсягів DRAM у таких системах істотно підвищує їхню продуктивність. За даними Nvidia, нові графічні процесори Rubin забезпечують майже утричі більшу пропускну здатність пам’яті порівняно з попереднім поколінням Blackwell.

Кінцевим рушієм цього попиту залишаються рекордні капітальні витрати провідних технологічних компаній. У 2025 році Amazon, Google, Microsoft та Meta сукупно інвестували близько 407 млрд доларів, а аналітики прогнозують зростання цієї суми до 523 млрд доларів уже цього року.

Попри оптимістичні прогнози, виробники пам’яті не поспішають із масштабним розширенням потужностей. Лише Seagate планує помітне зростання капітальних витрат — і то лише для підтримки історичного рівня інвестицій. Sandisk, за оцінками FactSet, збільшить капітальні витрати на 18%, тоді як її доходи зростуть на 44%.

Генеральний директор Sandisk Девід Гекелер зазначає, що відсутність довгострокових контрактів у NAND-індустрії ускладнює ухвалення багаторічних інвестиційних рішень. За його словами, виробництво таких чипів вимагає років будівництва та значних фінансових зобов’язань, тоді як клієнти часто готові фіксувати попит лише на кілька місяців уперед.

Таким чином, попри структурний бум, виробники пам’яті намагаються уникнути повторення болючих циклів минулого, навіть якщо це означає збереження дефіциту на ринку інших видів електроніки.

Зауважимо, компанія Samsung Electronics очікує, що дефіцит поставок мікросхем пам’яті призведе до подальшого зростання цін в електронній галузі, зокрема й на споживчі товари самої компанії.