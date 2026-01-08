Компанія Samsung Electronics очікує, що дефіцит поставок мікросхем пам’яті призведе до подальшого зростання цін в електронній галузі, зокрема й на споживчі товари самої компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Південнокорейська корпорація є найбільшим у світі виробником мікросхем пам’яті, однак навіть її вертикально інтегрована модель не захищає від загального подорожчання ключових компонентів, які використовуються у смартфонах, ноутбуках, побутовій техніці з підключенням до мережі та автомобілях з автономними функціями.

"Виникнуть проблеми з постачанням напівпровідників, і це вплине на всіх. Ціни зростають уже зараз. Ми не хочемо перекладати цей тягар на споживачів, але настане момент, коли доведеться розглянути можливість перегляду цін на нашу продукцію", — заявив президент і керівник відділу глобального маркетингу Samsung Вонджін Лі.

Заява пролунала під час виставки CES у Лас-Вегасі, де Samsung демонструє широкий асортимент електроніки — від бездротових навушників до 130-дюймових телевізорів. Як і більшість глобальних брендів, компанія презентує бачення більш взаємопов’язаної екосистеми пристроїв із розширеним використанням штучного інтелекту, водночас стикаючись зі зростанням виробничих витрат.

Суттєвий тиск на ринок створює бум будівництва центрів обробки даних для ШІ, який спричинив безпрецедентний попит на високошвидкісну пам’ять. Цей сегмент став одним із найприбутковіших для виробників, підштовхнувши акції Samsung та SK Hynix до історичних максимумів, але водночас обмеживши постачання пам’яті для інших галузей.

Про можливе підвищення цін уже попередили великі бренди, зокрема Dell Technologies та Xiaomi. Деякі компанії, зокрема Lenovo, ще минулого року почали накопичувати запаси мікросхем пам’яті, очікуючи цінового стрибка. За прогнозом Counterpoint Research, у другому кварталі цього року ціни на модулі пам’яті можуть зрости на 50%.

У Samsung зазначають, що компанія перебуває у кращій позиції порівняно з конкурентами, які не мають власного виробництва пам’яті. За словами Вонджіна Лі, компанія очікує випереджальних темпів зростання порівняно з ринком загалом.

"Ми більш оптимістично оцінюємо перспективи 2026 року, ніж рік тому. З появою штучного інтелекту на смартфонах споживачі дедалі частіше розглядають оновлення пристроїв, щоб скористатися новими можливостями", — підсумував він.

У листопаді Samsung підвищила ціни на деякі мікросхеми пам'яті на 60% порівняно з вереснем. Це зростання спричинене глобальною гонкою за будівництво центрів обробки даних зі штучним інтелектом (ШІ), яка викликала дефіцит чипів.

Зауважимо, що Україна хоча і не будує центрів обробки даних зі штучним інтелектом, однак активно розвиває сферу штучного інтелекту, вважаючи її одним із ключових елементів цифрової трансформації та прискореного економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації відіграє ключову роль у цьому процесі, зосереджуючись на двох основних напрямках: практичному впровадженні ШІ у державні сервіси та формуванні стабільного правового поля.