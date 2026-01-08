Компания Samsung Electronics ожидает, что дефицит поставок микросхем памяти приведет к дальнейшему росту цен в электронной отрасли, в том числе потребительским товарам самой компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Южнокорейская корпорация является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти, однако даже вертикально ее интегрированная модель не защищает от общего удорожания ключевых компонентов, используемых в смартфонах, ноутбуках, бытовой технике с подключением к сети и автомобилях с автономными функциями.

"Возникнут проблемы с поставкой полупроводников, и это повлияет на всех. Цены растут уже сейчас. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но наступит момент, когда придется рассмотреть возможность пересмотра цен на нашу продукцию", - заявил президент и руководитель отдела глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли.

Заявление прозвучало на выставке CES в Лас-Вегасе, где Samsung демонстрирует широкий ассортимент электроники — от беспроводных наушников до 130-дюймовых телевизоров. Как и большинство глобальных брендов, компания представляет видение более взаимосвязанной экосистемы устройств с расширенным использованием искусственного интеллекта, в то же время сталкиваясь с ростом производственных затрат.

Существенное давление на рынок создает бум строительства центров обработки данных для ИИ, который вызвал беспрецедентный спрос на высокоскоростную память. Этот сегмент стал одним из самых прибыльных для производителей, подтолкнув акции Samsung и SK Hynix к историческим максимумам, но одновременно ограничив поставку памяти для других отраслей.

О возможном повышении цен уже предупредили крупные бренды, в частности, Dell Technologies и Xiaomi. Некоторые компании, в частности Lenovo, еще в прошлом году начали накапливать запасы микросхем памяти, ожидая ценового скачка. Согласно прогнозу Counterpoint Research, во втором квартале этого года цены на модули памяти могут вырасти на 50%.

В Samsung отмечают, что компания находится в лучшей позиции по сравнению с конкурентами, не имеющими собственного производства памяти. По словам Вонджина Ли, компания ожидает опережающих темпов роста по сравнению с рынком в целом.

"Мы более оптимистично оцениваем перспективы 2026 года, чем год назад. С появлением искусственного интеллекта на смартфонах потребители все чаще рассматривают обновления устройств, чтобы воспользоваться новыми возможностями", - подытожил он.

В ноябре Samsung повысила цены на некоторые микросхемы памяти на 60% по сравнению с сентябрем. Этот рост вызван глобальной гонкой за строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ), вызвавшей дефицит чипов.

Заметим, что Украина хотя и не строит центры обработки данных с искусственным интеллектом, однако активно развивает сферу искусственного интеллекта, считая ее одним из ключевых элементов цифровой трансформации и ускоренного экономического роста. Министерство цифровой трансформации играет ключевую роль в этом процессе, сосредотачиваясь на двух основных направлениях: практическом внедрении ИИ в государственные сервисы и формировании стабильного правового поля.