ИИ в обороне и новые курсы для военных: Украина и НАТО расширяют партнерство

флаг НАТО
Украина и НАТО запускают новые проекты в сфере оборонных технологий / Freepik

Украина и НАТО определили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди приоритетов на 2026 год – масштабирование военной подготовки, внедрение инноваций, использование искусственного интеллекта для анализа действий противника, развитие систем радиоэлектронной борьбы и усиление взаимосовместимости между армиями Украины и стран Альянса.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Украина и НАТО запускают новые проекты

Боевой опыт Украины должен стать основой формирования новых стандартов армий стран НАТО. Ключевую роль в этом процессе играет Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), функционирующий в Польше.

Во время заседания Совета Украина-НАТО заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк определил приоритетные направления работы JATEC на 2026 год.

  • масштабирование офицерских курсов и усиление подготовки сержантского состава;
  • развитие инноваций и проведение оперативного экспериментирования;
  • применение искусственного интеллекта для прогнозирования действий противника;
  • реализация проектов в области радиоэлектронной борьбы и навигации;
  • усиление взаимосовместимости между силами Украины и стран НАТО.

Главной целью сотрудничества является обеспечение способности военных Украины и государств Альянса действовать совместно – по единым протоколам, с совместным вооружением и системами связи.

Напомним, Украина также предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.

Автор:
Ольга Опенько