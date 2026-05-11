ИИ в обороне и новые курсы для военных: Украина и НАТО расширяют партнерство
Украина и НАТО определили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди приоритетов на 2026 год – масштабирование военной подготовки, внедрение инноваций, использование искусственного интеллекта для анализа действий противника, развитие систем радиоэлектронной борьбы и усиление взаимосовместимости между армиями Украины и стран Альянса.
Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.
Украина и НАТО запускают новые проекты
Боевой опыт Украины должен стать основой формирования новых стандартов армий стран НАТО. Ключевую роль в этом процессе играет Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), функционирующий в Польше.
Во время заседания Совета Украина-НАТО заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк определил приоритетные направления работы JATEC на 2026 год.
- масштабирование офицерских курсов и усиление подготовки сержантского состава;
- развитие инноваций и проведение оперативного экспериментирования;
- применение искусственного интеллекта для прогнозирования действий противника;
- реализация проектов в области радиоэлектронной борьбы и навигации;
- усиление взаимосовместимости между силами Украины и стран НАТО.
Главной целью сотрудничества является обеспечение способности военных Украины и государств Альянса действовать совместно – по единым протоколам, с совместным вооружением и системами связи.
Напомним, Украина также предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.