ИИ в обороне и новые курсы для военных: Украина и НАТО расширяют партнерство

Украина и НАТО определили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди приоритетов на 2026 год – масштабирование военной подготовки, внедрение инноваций, использование искусственного интеллекта для анализа действий противника, развитие систем радиоэлектронной борьбы и усиление взаимосовместимости между армиями Украины и стран Альянса.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Украина и НАТО запускают новые проекты

Боевой опыт Украины должен стать основой формирования новых стандартов армий стран НАТО. Ключевую роль в этом процессе играет Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), функционирующий в Польше.

Во время заседания Совета Украина-НАТО заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк определил приоритетные направления работы JATEC на 2026 год.

масштабирование офицерских курсов и усиление подготовки сержантского состава;

развитие инноваций и проведение оперативного экспериментирования;

применение искусственного интеллекта для прогнозирования действий противника;

реализация проектов в области радиоэлектронной борьбы и навигации;

усиление взаимосовместимости между силами Украины и стран НАТО.

Главной целью сотрудничества является обеспечение способности военных Украины и государств Альянса действовать совместно – по единым протоколам, с совместным вооружением и системами связи.

Напомним, Украина также предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.