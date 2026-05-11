Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ШІ в обороні та нові курси для військових: Україна і НАТО розширюють партнерство

прапор НАТО
Україна і НАТО запускають нові проєкти у сфері оборонних технологій / Freepik

Україна та НАТО визначили ключові напрями подальшої співпраці. Серед пріоритетів на 2026 рік - масштабування військової підготовки, впровадження інновацій, використання штучного інтелекту для аналізу дій противника, розвиток систем радіоелектронної боротьби та посилення взаємосумісності між арміями України та країн Альянсу.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Україна і НАТО запускають нові проєкти

Бойовий досвід України має ставати основою для формування нових стандартів армій країн НАТО. Ключову роль у цьому процесі відіграє Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), який функціонує в Польщі.

Під час засідання Ради Україна–НАТО заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк визначив пріоритетні напрями роботи JATEC на 2026 рік:

  • масштабування офіцерських курсів і посилення підготовки сержантського складу; 
  •  розвиток інновацій та проведення оперативного експериментування; 
  •  застосування штучного інтелекту для прогнозування дій противника; 
  •  реалізація проєктів у сфері радіоелектронної боротьби та навігації; 
  •  посилення взаємосумісності між силами України та країн НАТО.

Головною метою співпраці є забезпечення здатності військових України та держав Альянсу діяти спільно - за єдиними протоколами, із сумісним озброєнням і системами зв’язку.

Нагадаємо, Україна також запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.

Автор:
Ольга Опенько