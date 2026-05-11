ШІ в обороні та нові курси для військових: Україна і НАТО розширюють партнерство

Україна та НАТО визначили ключові напрями подальшої співпраці. Серед пріоритетів на 2026 рік - масштабування військової підготовки, впровадження інновацій, використання штучного інтелекту для аналізу дій противника, розвиток систем радіоелектронної боротьби та посилення взаємосумісності між арміями України та країн Альянсу.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Україна і НАТО запускають нові проєкти

Бойовий досвід України має ставати основою для формування нових стандартів армій країн НАТО. Ключову роль у цьому процесі відіграє Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), який функціонує в Польщі.

Під час засідання Ради Україна–НАТО заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк визначив пріоритетні напрями роботи JATEC на 2026 рік:

масштабування офіцерських курсів і посилення підготовки сержантського складу;

розвиток інновацій та проведення оперативного експериментування;

застосування штучного інтелекту для прогнозування дій противника;

реалізація проєктів у сфері радіоелектронної боротьби та навігації;

посилення взаємосумісності між силами України та країн НАТО.

Головною метою співпраці є забезпечення здатності військових України та держав Альянсу діяти спільно - за єдиними протоколами, із сумісним озброєнням і системами зв’язку.

Нагадаємо, Україна також запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.