Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,94

+0,10

EUR

43,75

+0,24

Наличный курс:

USD

42,35

42,30

EUR

44,35

44,15

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт электромобилей в Украину превысил 1 миллиард долларов

Импорт электромобилей в Украину превысил 1 миллиард долларов
Иллюстрация: Укравтопром

С января по октябрь 2024 г. в Украину импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV) Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 миллиарда.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества новыми были 13 684 авто общей таможенной стоимостью $368 миллионов и 36 541 – подержанные, таможенная стоимость которых составила $730 миллионов.

Страны-поставщики

Топ-5 поставщиков новых электромобилей:

  1. Китай – 12 024 единицы.
  2. Япония – 526 единиц.
  3. Германия — 362 единицы.
  4. Великобритания – 269 единиц.
  5. Бельгия – 216 единиц.

Топ-5 поставщиков подержанных электромобилей:

  1. США — 13 808 единиц.
  2. Германия – 5 847 единиц.
  3. Корея – 4 815 единиц.
  4. Великобритания – 3 497 единиц.
  5. Китай – 2 288 единиц.

Согласно сообщению, Китай остается безусловным лидером в поставках новых электромобилей, в то время как США удерживают первенство по объему поставок подержанных авто.

Где чаще всего покупают электромобили и какие модели выбирают

Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

По данным аналитиков, в части   новых авто   самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской области был Honda M-NV.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто Tesla Model Y лидирует в Киеве и области и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко