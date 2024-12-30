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Импорт электромобилей в Украину превысил 1 миллиард долларов
С января по октябрь 2024 г. в Украину импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV) Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 миллиарда.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества новыми были 13 684 авто общей таможенной стоимостью $368 миллионов и 36 541 – подержанные, таможенная стоимость которых составила $730 миллионов.
Страны-поставщики
Топ-5 поставщиков новых электромобилей:
- Китай – 12 024 единицы.
- Япония – 526 единиц.
- Германия — 362 единицы.
- Великобритания – 269 единиц.
- Бельгия – 216 единиц.
Топ-5 поставщиков подержанных электромобилей:
- США — 13 808 единиц.
- Германия – 5 847 единиц.
- Корея – 4 815 единиц.
- Великобритания – 3 497 единиц.
- Китай – 2 288 единиц.
Согласно сообщению, Китай остается безусловным лидером в поставках новых электромобилей, в то время как США удерживают первенство по объему поставок подержанных авто.
Где чаще всего покупают электромобили и какие модели выбирают
Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
По данным аналитиков, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской области был Honda M-NV.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто Tesla Model Y лидирует в Киеве и области и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.