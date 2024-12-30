Импорт электромобилей в Украину превысил 1 миллиард долларов

С января по октябрь 2024 г. в Украину импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV) Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 миллиарда.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества новыми были 13 684 авто общей таможенной стоимостью $368 миллионов и 36 541 – подержанные, таможенная стоимость которых составила $730 миллионов.

Страны-поставщики

Топ-5 поставщиков новых электромобилей:

Китай – 12 024 единицы. Япония – 526 единиц. Германия — 362 единицы. Великобритания – 269 единиц. Бельгия – 216 единиц.

Топ-5 поставщиков подержанных электромобилей:

США — 13 808 единиц. Германия – 5 847 единиц. Корея – 4 815 единиц. Великобритания – 3 497 единиц. Китай – 2 288 единиц.

Согласно сообщению, Китай остается безусловным лидером в поставках новых электромобилей, в то время как США удерживают первенство по объему поставок подержанных авто.

Где чаще всего покупают электромобили и какие модели выбирают

Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

По данным аналитиков, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской области был Honda M-NV.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто Tesla Model Y лидирует в Киеве и области и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.