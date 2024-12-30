Імпорт електромобілів в Україну перевищив 1 мільярд доларів

З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортовано 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 мільярда.

Про це повідомляє "Укравтопром".

З цієї кількості новими були 13684 авто загальною митною вартістю $368 мільйонів та 36541 – вживані, митна вартість яких становила $730 мільйонів.

Країни-постачальники

Топ-5 постачальників нових електромобілів:

Китай — 12 024 одиниці. Японія — 526 одиниць. Німеччина — 362 одиниці. Велика Британія — 269 одиниць. Бельгія — 216 одиниць.

Топ-5 постачальників вживаних електромобілів:

США — 13 808 одиниць. Німеччина — 5 847 одиниць. Корея — 4 815 одиниць. Велика Британія — 3 497 одиниць. Китай — 2 288 одиниць.

Згідно з повідомленням, Китай залишається безумовним лідером у постачанні нових електромобілів, тоді як США утримують першість за обсягом поставок вживаних авто.

Де найчастіше купують електромобілі та які моделі обирають

Додамо, найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

За даними аналітиків, у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одеської області був Honda M-NV.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y лідирує у Києві і області та на Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській та Львівській областях.