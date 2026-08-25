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Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%: откуда везут машины
За январь – июль 2026 года в Украину ввезли легковые автомобили на $2,62 млрд, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной сокращения импорта стала отмена льгот по НДС на электромобили в начале года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Автопром".
В общей структуре импорта товаров доля легковых автомобилей сократилась до 4,5%, тогда как в прошлом году она составила 6,9%. Спад объемов импорта в значительной степени обусловлен отменой льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на электромобили в начале года.
Страны-поставщики и структура авторынка
Более 70% импортированных легковых автомобилей – это подержанные транспортные средства. Крупнейшими странами-поставщиками легковых автомобилей стали:
- США - $508,3 млн;
- Германия - $416,2 млн;
- Япония - $371,2 млн.
Ситуация с куплей-продажей в июле
По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года в Украине зафиксировано 130 919 регистрационных операций с транспортными средствами. Это на 4,2% больше, чем в июне, но на 0,1% меньше, чем в июле прошлого года.
Новые транспортные средства, привезенные в Украину, составили 13521 операцию, или 10,3% от общего количества. Показатель первых регистраций новых ввозимых машин вырос на 8,9% больше по сравнению с июнем и на 0,1% меньше по сравнению с годом ранее. Легковые автомобили остались самой большой группой: 105692 операции, или 80,7% общего объема.
Напомним, в июле 2026 года в Украине зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек из-за рубежа, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Две трети ввозимого транспорта составляют автомобили в возрасте до 10 лет, в основном из Германии и США.