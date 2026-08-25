Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%: откуда везут машины

За январь – июль 2026 года в Украину ввезли легковые автомобили на $2,62 млрд, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной сокращения импорта стала отмена льгот по НДС на электромобили в начале года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Автопром".

В общей структуре импорта товаров доля легковых автомобилей сократилась до 4,5%, тогда как в прошлом году она составила 6,9%. Спад объемов импорта в значительной степени обусловлен отменой льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на электромобили в начале года.

Страны-поставщики и структура авторынка

Более 70% импортированных легковых автомобилей – это подержанные транспортные средства. Крупнейшими странами-поставщиками легковых автомобилей стали:

США - $508,3 млн;

Германия - $416,2 млн;

Япония - $371,2 млн.

Ситуация с куплей-продажей в июле

По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года в Украине зафиксировано 130 919 регистрационных операций с транспортными средствами. Это на 4,2% больше, чем в июне, но на 0,1% меньше, чем в июле прошлого года.

Новые транспортные средства, привезенные в Украину, составили 13521 операцию, или 10,3% от общего количества. Показатель первых регистраций новых ввозимых машин вырос на 8,9% больше по сравнению с июнем и на 0,1% меньше по сравнению с годом ранее. Легковые автомобили остались самой большой группой: 105692 операции, или 80,7% общего объема.

Напомним, в июле 2026 года в Украине зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек из-за рубежа, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Две трети ввозимого транспорта составляют автомобили в возрасте до 10 лет, в основном из Германии и США.