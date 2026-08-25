Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,05

EUR

52,16

--0,09

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

52,27

52,10

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%: откуда везут машины

автомобили
Импорт легковых автомобилей в Украину упал на 17% / Depositphotos

За январь – июль 2026 года в Украину ввезли легковые автомобили на $2,62 млрд, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной сокращения импорта стала отмена льгот по НДС на электромобили в начале года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Автопром".

В общей структуре импорта товаров доля легковых автомобилей сократилась до 4,5%, тогда как в прошлом году она составила 6,9%. Спад объемов импорта в значительной степени обусловлен отменой льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на электромобили в начале года.

Страны-поставщики и структура авторынка

Более 70% импортированных легковых автомобилей – это подержанные транспортные средства. Крупнейшими странами-поставщиками легковых автомобилей стали:

  • США - $508,3 млн;
  • Германия - $416,2 млн;
  • Япония - $371,2 млн.

Ситуация с куплей-продажей в июле

По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года в Украине зафиксировано 130 919 регистрационных операций с транспортными средствами. Это на 4,2% больше, чем в июне, но на 0,1% меньше, чем в июле прошлого года.

Новые транспортные средства, привезенные в Украину, составили 13521 операцию, или 10,3% от общего количества. Показатель первых регистраций новых ввозимых машин вырос на 8,9% больше по сравнению с июнем и на 0,1% меньше по сравнению с годом ранее. Легковые автомобили остались самой большой группой: 105692 операции, или 80,7% общего объема.

Напомним, в июле 2026 года в Украине зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек из-за рубежа, что стало самым высоким месячным показателем с начала года. Две трети ввозимого транспорта составляют автомобили в возрасте до 10 лет, в основном из Германии и США.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности