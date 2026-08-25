Імпорт легкових авто в Україну скоротився на 17%: звідки везуть машини

За січень – липень 2026 року в Україну ввезли легкових авто на $2,62 млрд, що на 17% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головною причиною скорочення імпорту стало скасування пільг з ПДВ на електромобілі на початку року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Автопром".

У загальній структурі імпорту товарів частка легкових авто скоротилася до 4,5%, тоді як торік вона становила 6,9%. Спад обсягів імпорту значною мірою зумовлений скасуванням пільг із податку на додану вартість (ПДВ) на електромобілі на початку року.

Країни-постачальники та структура авторинку

Понад 70% імпортованих легкових авто — це вживані транспортні засоби. Найбільшими країнами-постачальниками легкових автомобілів стали:

США — $508,3 млн;

Німеччина — $416,2 млн;

Японія — $371,2 млн.

Ситуація з купівлею-продажем у липні

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року в Україні зафіксовано 130 919 реєстраційних операцій із транспортними засобами. Це на 4,2% більше, ніж у червні, але на 0,1% менше, ніж у липні торік.

Нові транспортні засоби, привезені в Україну, склали 13 521 операцію, або 10,3% від загальної кількості. Показник перших реєстрацій нових ввезених машин зріс на 8,9% більше проти червня та на 0,1% менше порівняно з роком раніше. Легкові автомобілі залишилися найбільшою групою: 105 692 операції, або 80,7% загального обсягу.

Нагадаємо, у липні 2026 року в Україні зареєстрували 23 137 вживаних легковиків із-за кордону, що стало найвищим місячним показником від початку року. Дві третини ввезеного транспорту становлять автомобілі віком до 10 років, в основному з Німеччини та США