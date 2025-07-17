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Импорт легковых автомобилей в Украину в первом полугодии вырос на 12,5%, почти треть из них — электромобили
В первом полугодии 2025 года объем импорта легковых автомобилей и других транспортных средств для перевозки пассажиров вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти треть из них — электрокары.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.
Общая стоимость транспортных средств, ввезенных на территорию Украины за первые 6 месяцев 2025 года, составила 2,55 млрд долларов США против 2,27 млрд долларов в январе-июне 2024 года.
В структуре импорта транспортных средств значительную долю занимают электромобили -31,6%. Растаможка электрокаров осуществляется на льготных условиях: при таможенном оформлении автовладельцы платят только символический акциз, а налог на добавленную стоимость не начисляется.
По данным таможни, за первое полугодие этого года объем предоставленных таможенных льгот на электромобили вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 года – 5,33 млрд грн против 6,75 млрд грн соответственно.
Напомним, в июне 2025 года автопарк Украины пополнился почти 20 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы .