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Імпорт легкових авто в Україну у першому півріччі зріс на 12,5%, майже третина з них – електромобілі

автомобіль
Імпорт легкових авто у першому півріччі зріс на 12,5%. / Freepik

У першому півріччі 2025 року обсяг імпорту легкових автомобілів та інших транспортних засобів для перевезення пасажирів зріс на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, майже третина з них – електрокари.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Загальна вартість транспортних засобів, ввезених на територію України за перші 6 місяців 2025 року склала 2,55 млрд доларів США проти 2,27 млрд доларів у січні–червні 2024 року.

В структурі імпорту транспортних засобів значну частку займають електромобілі —31,6%. Розмитнення електрокарів здійснюється на пільгових умовах: під час митного оформлення автовласники сплачують лише символічний акциз, а податок на додану вартість не нараховується.

За даними митниці, за перше півріччя цього року обсяг наданих митних пільг на електромобілі зріс на 27% порівняно з тим же періодом 2024 року — 5,33 млрд грн проти 6,75 млрд грн відповідно.

Нагадаємо, у червні 2025 року автопарк України поповнився майже 20 тисячами вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 7% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук