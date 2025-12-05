Импортируемые легковые авто: тенденции рынка в ноябре

В ноябре 2025 года украинцы подали на первую регистрацию 23,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, завезенных из-за границы. Это на 11,3% меньше, чем в октябре, но на 57,4% больше, чем в ноябре 2024 года. С начала года импорт авто постепенно рос, что объясняется ростом спроса на электромобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Института исследования авторынка".

Об импорте

В ноябре 2025 года структура импорта подержанных легковых автомобилей в Украину изменилась: лидерами стали электромобили. Такой скачок объясняют завершением льготы по нулевому НДС, которая действует до 31 декабря - после этого стоимость электромобилей вырастет по меньшей мере на 20%.

В рейтинге марок первое место удерживает Volkswagen, второе – Audi. Третье место заняла Tesla, превзошедшая BMW, Nissan, Ford и Renault, несмотря на отсутствие официального представительства в Украине. Также в десятке остаются популярными Hyundai, KIA и Nissan, отчасти благодаря электромобилям в линейках брендов.

Электромобили возглавили модельный рейтинг импорта

В ноябре 2025 года в модельном зачете подержанных автомобилей заметно сменились лидеры: на первые две позиции вышли Tesla Model Y и Tesla Model 3, тогда как многолетний лидер Volkswagen Golf опустился на третье место, включая электрический e-Golf.

Среди других популярных моделей в топе остаются электромобили и гибриды Nissan Leaf и KIA Niro, а также классические кроссоверы и универсалы: VW Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue и Skoda Octavia. Это свидетельствует о растущем спросе на "зеленые" авто среди украинских импортеров.

Что касается премиальных моделей, то в прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими автомобилями этой категории: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce и 2 Bentley. И хотя статистику они не делают, настроение точно создают.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.