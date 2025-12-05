Запланована подія 2

Імпортовані легкові авто: тенденції ринку у листопаді

авто
Імпортовані легкові автомобілі в Україні / Depositphotos

У листопаді 2025 року українці подали на першу реєстрацію 23,7 тисячі вживаних легкових авто, завезених з-за кордону. Це на 11,3% менше порівняно з жовтнем, але на 57,4% більше, ніж у листопаді 2024 року. З початку року імпорт авто поступово зростав, що пояснюють зростанням попиту на електромобілі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інституту дослідження авторинку".

Про імпорт

У листопаді 2025 року структура імпорту вживаних легкових авто в Україні змінилася: лідерами стали електромобілі. Такий стрибок пояснюють завершенням пільги з нульовим ПДВ, яка діє до 31 грудня - після цього вартість електромобілів зросте щонайменше на 20%.

У рейтингу марок перше місце утримує Volkswagen, друге — Audi. Третє посіла Tesla, яка перевершила BMW, Nissan, Ford та Renault, попри відсутність офіційного представництва в Україні. Також у десятці залишаються популярними Hyundai, KIA та Nissan, частково завдяки наявності електромобілів у лінійках брендів.

Електромобілі очолили модельний рейтинг імпорту

У листопаді 2025 року у модельному заліку вживаних автомобілів помітно змінилися лідери: на перші дві позиції вийшли Tesla Model Y та Tesla Model 3, тоді як багаторічний фаворит Volkswagen Golf опустився на третє місце, включно з електричним e-Golf.

Серед інших популярних моделей у топі залишаються електромобілі та гібриди — Nissan Leaf і KIA Niro, а також класичні кросовери та універсали: VW Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue і Skoda Octavia. Це свідчить про зростаючий попит на "зелені" авто серед українських імпортерів.

Що стосується преміальних моделей, то минулого місяця український автопарк поповнився такими автомобілями цієї категорії: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce та 2 Bentley. І хоча статистику вони не роблять, настрій точно створюють.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Автор:
Ольга Опенько