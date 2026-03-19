Индекс возобновления бизнеса остановился на нуле: результаты февральского опроса ИЭД

Украинский бизнес демонстрирует признаки стабилизации, однако темпы обновления существенно замедлились. Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в феврале поднялся до нулевой отметки. Это произошло после январского падения до отрицательного значения (-0,01). Значение индекса уменьшилось для средних предприятий, но возросло для микро-, малых и крупных.

Как информирует Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты 46-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков отмечает, что тренд на замедление восстановления, вероятно, достиг своего плато.

В настоящее время бизнес демонстрирует неспособность к дальнейшему росту в текущих условиях. Основными барьерами остаются активные боевые действия, высокие риски безопасности и ограниченный доступ к финансовым ресурсам.

Стабилизация портфеля заказов

Средний срок обеспеченности заказами составляет 3,4 месяца. Стабильность этого показателя удалось удержать благодаря увеличению доли долгосрочных контрактов (сроком более года). При этом:

У 20% предприятий есть заказы на 3–5 месяцев;

18% обеспечены работой на срок от 6 до 11 месяцев;

Доля компаний с короткими портфелями (1-2 месяца) заметно сократилась.

Производственные мощности

Загруженность производственных мощностей по сравнению с довоенным временем существенно не меняется за последние несколько месяцев.

Доля предприятий, работающих на полную мощность, уменьшилась с 6% до 4%, а работающих с загрузкой 75–99% выросла на 2 процентных пункта — до 57%.

Производственные ожидания улучшились. Все большее количество предприятий планируют нарастить объемы производства в ближайшие 3–4 месяца: 37,3% против 35,2% в январе, а сократить его планируют только 1,5% опрошенных против 6,2% в январе.

Ожидание по повышению цен

В феврале произошел существенный рост ожиданий повышения цен: индекс цен на готовую продукцию вырос с 0,3 до 0,41, а индекс ожидаемых изменений цен на готовую продукцию — с 0,41 до 0,56. Это максимальное значение с осени 2023 года.

Уже 44,1% предприятий фиксируют рост цен на сырье и материалы, а 59,8% ожидают роста цен в три месяца. Аналогичный тренд наблюдается и по ценам на готовую продукцию: 43,9% отметили рост цен, а 57% ожидают дальнейшего повышения.

Цены на сырье и материалы продолжат расти

Предприятиям становится труднее планировать деятельность на квартал вперед. Согласно опросу, количество компаний, не определившихся с экспортными перспективами, выросло до 21,5%.

Больше всего предприятий также не смогли спрогнозировать изменения в количестве работников (8,7% после 7,7% в январе) и новых заказах (9,1% после 7,7%).

Зато доля тех предприятий, которые не смогли оценить перспективы на полгода, уменьшилась: неопределенность по финансово-экономической ситуации на предприятиях снизилась с 16,5% до 13,4%, а по общеэкономической среде в стране — с 18,1% до 13,8%.

В то же время, неопределенность на два следующих года выросла с январских 35,4% до февральских 44,1%.

Напомним, в начале года бизнес несколько снизил свои оценки. В январе индекс зафиксировался на отметке 41,3, что ощутимо меньше декабрьских 49,2. Однако этот показатель выше, чем был в январе прошлого года.

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в декабре 2025 г. возобновился после нулевого значения в ноябре и вырос до 0,03, вернувшись к уровню октября. Показатель улучшился во всех категориях предприятий, хотя для микробизнеса он продолжает оставаться отрицательным.