Індекс відновлення бізнесу зупинився на нулі: результати лютневого опитування ІЕД

Індекс відновлення бізнесу вийшов із "мінуса" / Depositphotos

Український бізнес демонструє ознаки стабілізації, проте темпи відновлення суттєво сповільнилися. Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у лютому піднявся до нульової позначки. Це сталося після січневого падіння до від’ємного значення (-0,01). Значення індексу зменшилося для середніх підприємств, але зросло для мікро-, малих і великих.

Як інформує Delo.ua, про це свідчать результати 46-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків зазначає, що тренд на сповільнення відновлення, ймовірно, досяг свого плато.

Наразі бізнес демонструє нездатність до подальшого зростання за поточних умов. Основними бар'єрами залишаються активні бойові дії, високі безпекові ризики та обмежений доступ до фінансових ресурсів.

Фото 2 — Індекс відновлення бізнесу зупинився на нулі: результати лютневого опитування ІЕД

Стабілізація портфеля замовлень

Середній термін забезпеченості замовленнями наразі становить 3,4 місяця. Стабільність цього показника вдалося втримати завдяки збільшенню частки довгострокових контрактів (терміном понад рік). При цьому:

  • 20% підприємств мають замовлення на 3–5 місяців;
  • 18% забезпечені роботою на термін від 6 до 11 місяців;
  • Частка компаній із короткими портфелями (1–2 місяці) помітно скоротилася.
Фото 3 — Індекс відновлення бізнесу зупинився на нулі: результати лютневого опитування ІЕД

Виробничі потужності

Завантаженість виробничих потужностей порівняно з довоєнним часом суттєво не змінюється впродовж останніх кількох місяців. 

Частка підприємств, які працюють на повну потужність, зменшилася з 6% до 4%, а тих, хто працює із завантаженням 75–99%, зросла на 2 відсоткові пункти — до 57%. 

Виробничі очікування покращилися. Дедалі більше підприємств планують наростити обсяги виробництва в найближчі 3–4 місяці: 37,3% проти 35,2% у січні, а скоротити його планують лише 1,5% опитаних проти 6,2% у січні.

 Очікуваня щодо підвищення цін

У лютому відбулося суттєве зростання очікувань щодо підвищення цін: індекс цін на готову продукцію зріс з 0,3 до 0,41, а індекс очікуваних змін цін на готову продукцію — із 0,41 до 0,56. Це максимальні значення з осені 2023 року.

Вже 44,1% підприємств фіксують зростання цін на сировину та матеріали, а 59,8% очікують зростання цін у наступні три місяці. Аналогічний тренд спостерігається і щодо цін на готову продукцію: 43,9% відзначили зростання цін, а 57% очікують подальшого підвищення.

Невизначеність зростає

Підприємствам стає складніше планувати діяльність на квартал уперед. Згідно з опитуванням, кількість компаній, що не визначилися з експортними перспективами, зросла до 21,5%.

Більше підприємств також не змогли спрогнозувати зміни в кількості працівників (8,7% після 7,7% у січні) та нових замовленнях (9,1% після 7,7%).

Натомість частка тих підприємств, які не змогли оцінити перспективи на пів року, зменшилася: невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах знизилася з 16,5% до 13,4%, а щодо загальноекономічного середовища в країні — з 18,1% до 13,8%. 

Водночас невизначеність на два наступні роки зросла із січневих 35,4% до лютневих 44,1%. 

Нагадаємо, на початку року бізнес дещо знизив свої оцінки. У січні індекс зафіксувався на позначці 41,3, що відчутно менше грудневих 49,2. Проте цей показник вищий, ніж був у січні минулого року.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у грудні 2025 року відновився після нульового значення в листопаді та зріс до 0,03, повернувшись до рівня жовтня. Показник покращився в усіх категоріях підприємств, хоча для мікробізнесу він і надалі залишається від’ємним.

Автор:
Тетяна Бесараб