Индия готова покупать американский газ, но при одном условии

Индия планирует значительно расширить закупки сжиженного природного газа (LNG) из США, чтобы удовлетворить требования Вашингтона по сокращению торгового дефицита и загрузить собственные электростанции. Это будет возможно, если цена будет выгодна для нее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Ультиматум Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп шагнул навстречу Индии, заявив о понижении тарифов на индийские товары с 50% до 18%.

Тем не менее, эта уступка имеет свою цену: Вашингтон призвал Нью-Дели более чем удвоить годовой объем импорта американской продукции.

В настоящее время двусторонний товарооборот составляет 132 млрд долларов с профицитом в 41 млрд долларов в пользу Индии, что вызывает недовольство американской администрации.

Вопрос цены

Глава крупнейшего индийского импортера газа Petronet LNG Акшай Кумар Сингх подтвердил готовность страны к сотрудничеству, однако отметил важность конкурентных условий.

По его словам, Индия стремится поставлять энергию потребителям по наиболее доступной цене.

Газ из США будет востребован только в случае, если его стоимость будет "умной" по сравнению с другими видами топлива.

Спасение для индийской энергетики

Увеличение поставок американского газа может решить проблему простоя энергетических мощностей Индии.

На сегодняшний день страна имеет около 27 000 МВт газовых мощностей для производства электроэнергии, однако они загружены менее чем на четверть. Основная причина – дефицит ресурса по "доступным ценам". Сингх отметил, что расширение использования газа в энергетическом миксе страны является стратегическим приоритетом.

Несмотря на заявленные намерения Индии закупить американские товары на сумму 500 млрд долларов в течение следующих пяти лет, эксперты выражают обеспокоенность.

Экономисты предупреждают, что столь масштабные политически мотивированные соглашения могут исказить реальные коммерческие закупки и привести к резкому и непредсказуемому сдвигу в торговом балансе обеих стран.

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о торговое соглашение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающей прекращение закупки индийской нефти в России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.