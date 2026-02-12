Індія готова купувати американський газ, але за однієї умови

Індія планує значно розширити закупівлі скрапленого природного газу (LNG) із США, щоб задовольнити вимоги Вашингтона щодо скорочення торгового дефіциту та завантажити власні електростанції. Це буде можливо, якщо ціна буде для неї вигідною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ультиматум Трампа

Минулого тижня президент США Дональд Трамп зробив крок назустріч Індії, заявивши про зниження тарифів на індійські товари з 50% до 18%.

Проте ця поступка має свою ціну: Вашингтон закликав Нью-Делі більш ніж подвоїти річний обсяг імпорту американської продукції.

Наразі двосторонній товарообіг складає 132 млрд доларів із профіцитом у 41 млрд доларів на користь Індії, що викликає незадоволення американської адміністрації.

Питання ціни

Голова найбільшого індійського імпортера газу Petronet LNG Акшай Кумар Сінгх підтвердив готовність країни до співпраці, проте наголосив на важливості конкурентних умов.

За його словами, Індія прагне постачати енергію споживачам за найбільш доступною ціною.

Газ із США буде затребуваним лише у випадку, якщо його вартість буде "розумною" порівняно з іншими видами палива.

Порятунок для індійської енергетики

Збільшення поставок американського газу може розв'язати проблему простою енергетичних потужностей Індії.

На сьогодні країна має близько 27 000 МВт газових потужностей для виробництва електроенергії, проте вони завантажені менш ніж на чверть. Основна причина — дефіцит ресурсу за "доступними цінами". Сінгх зазначив, що розширення використання газу в енергетичному міксі країни є стратегічним пріоритетом.

Попри заявлені наміри Індії закупити американських товарів на суму 500 млрд доларів протягом наступних п’яти років, експерти висловлюють занепокоєння.

Економісти попереджають, що такі масштабні політично вмотивовані угоди можуть спотворити реальні комерційні закупівлі та призвести до різкого й непередбачуваного зсуву в торговельному балансі обох країн.

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.