Китай вперше за чотири роки відправив танкер із газом до Європи

Китай вперше за чотири роки переспрямовує партію скрапленого природного газу (LNG) до Європи через слабкий внутрішній попит та енергетичні потреби ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Рідкісний маршрут

Танкер Seapeak Glasgow, який завантажився на китайському терміналі Чжецзян-Нінбо наприкінці січня, наразі прямує до Європи.

За даними Bloomberg та системи відстеження суден Kpler, це перший випадок за останні чотири роки, коли партію палива, раніше імпортованого Китаєм, перевантажують для доставки на європейський континент.

Хоча курс судна ще може змінитися залежно від умов перепродажу, сам факт такого маневру підкреслює критичну потребу Європи в альтернативах російському трубопровідному газу.

Чому Китай продає, а Європа купує

Попри статус найбільшого імпортера LNG у світі, Китай наразі має надлишкові запаси. Кінцеві споживачі в КНР дедалі частіше переходять на дешевші альтернативні види палива, що змушує місцевих гігантів, таких як CNOOC Ltd., шукати вигідніші ринки збуту.

Оскільки європейські країни прагнуть максимально заповнити свої сховища після скорочення поставок з РФ, вони готові пропонувати вищу ціну, ніж азійські сусіди Китаю.

Глобальний тренд перерозподілу палива

Рух китайського газу на Захід не є поодиноким явищем у поточному сезоні. Аналогічні кроки робить і Австралія, яка за останній місяць відправила три партії скрапленого газу до Південної Америки та Європи.

Це сигналізує про загальне охолодження попиту в Азії та готовність глобальних трейдерів оперативно змінювати логістику на користь покупців із найвищою купівельною спроможністю, що дозволяє Європі тримати імпорт LNG на сезонному максимумі, пише Bloomberg.

Нагадаємо, 3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

26 січня Рада Європейського Союзу затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.