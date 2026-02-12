Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китай вперше за чотири роки відправив танкер із газом до Європи

LNG
Китай почав перенаправляти свої запаси газу до Європи / Depositphotos

Китай вперше за чотири роки переспрямовує партію скрапленого природного газу (LNG) до Європи через слабкий внутрішній попит та енергетичні потреби ЄС. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Рідкісний маршрут 

Танкер Seapeak Glasgow, який завантажився на китайському терміналі Чжецзян-Нінбо наприкінці січня, наразі прямує до Європи.

За даними Bloomberg та системи відстеження суден Kpler, це перший випадок за останні чотири роки, коли партію палива, раніше імпортованого Китаєм, перевантажують для доставки на європейський континент.

Хоча курс судна ще може змінитися залежно від умов перепродажу, сам факт такого маневру підкреслює критичну потребу Європи в альтернативах російському трубопровідному газу.

Чому Китай продає, а Європа купує

Попри статус найбільшого імпортера LNG у світі, Китай наразі має надлишкові запаси. Кінцеві споживачі в КНР дедалі частіше переходять на дешевші альтернативні види палива, що змушує місцевих гігантів, таких як CNOOC Ltd., шукати вигідніші ринки збуту.

Оскільки європейські країни прагнуть максимально заповнити свої сховища після скорочення поставок з РФ, вони готові пропонувати вищу ціну, ніж азійські сусіди Китаю.

Глобальний тренд перерозподілу палива

Рух китайського газу на Захід не є поодиноким явищем у поточному сезоні. Аналогічні кроки робить і Австралія, яка за останній місяць відправила три партії скрапленого газу до Південної Америки та Європи.

Це сигналізує про загальне охолодження попиту в Азії та готовність глобальних трейдерів оперативно змінювати логістику на користь покупців із найвищою купівельною спроможністю, що дозволяє Європі тримати імпорт LNG на сезонному максимумі, пише Bloomberg.

Нагадаємо, 3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

26 січня Рада Європейського Союзу затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.

Автор:
Тетяна Бесараб