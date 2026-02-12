Китай впервые за четыре года отправил танкер с газом в Европу

Китай впервые за четыре года перенаправляет партию сжиженного природного газа (LNG) в Европу из-за слабого внутреннего спроса и энергетических потребностей ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Редкий маршрут

Танкер Seapeak Glasgow, загрузившийся на китайском терминале Чжэцзян-Нинбо в конце января, идет в Европу.

По данным Bloomberg и системы отслеживания судов Kpler, это первый случай за последние четыре года, когда партия топлива, ранее импортированного Китаем, перегружается для доставки на европейский континент.

Хотя курс судна может измениться в зависимости от условий перепродажи, сам факт такого маневра подчеркивает критическую потребность Европы в альтернативах российскому трубопроводному газу.

Почему Китай продает, а Европа покупает

Несмотря на статус крупнейшего импортера LNG в мире, Китай имеет избыточные запасы. Конечные потребители в КНР все чаще переходят на более дешевые альтернативные виды топлива, что заставляет местных гигантов, таких как CNOOC Ltd., искать более выгодные рынки сбыта.

Поскольку европейские страны стремятся максимально заполнить свои хранилища после сокращения поставок из РФ, они готовы предлагать более высокую цену, чем азиатские соседи Китая.

Глобальный тренд перераспределения топлива

Движение китайского газа на Запад не является единичным явлением в текущем сезоне. Аналогичные шаги делает и Австралия, которая за последний месяц отправила три партии сжиженного газа в Южную Америку и Европу.

Это сигнализирует об общем охлаждении спроса в Азии и готовности глобальных трейдеров оперативно менять логистику в пользу покупателей с высокой покупательной способностью, позволяющей Европе держать импорт LNG на сезонном максимуме, пишет Bloomberg.

Напомним, 3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС. согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

26 января Совет Европейского Союза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.