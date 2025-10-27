Индия и Китай возобновили прямые авиарейсы впервые за пять лет

Индия и Китай возобновили прямое авиасообщение впервые за пять лет на фоне улучшения отношений между странами. В Китай прибыл первый пассажирский самолет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что рейс IndiGo 6E 1703 из Колката приземлился в китайском городе Гуанчжоу в понедельник, 27 октября, перевозив около 180 пассажиров.

Представитель китайского консульства Цинь Юн заявил, что это "очень важный день для индийско-китайских отношений".

Также авиакомпания China Eastern Airlines планирует запустить рейс, соединяющий Шанхай и Дели в следующем месяце. А с 9 ноября рейсы будут выполняться три раза в неделю.

В заявлении, опубликованном в начале этого месяца, правительство Индии отметило, что возобновление прямых рейсов "будет способствовать контактам между людьми" и поможет "постепенной нормализации двусторонних отношений".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества договорились о возобновлении прямых авиарейсов с Китаем после более чем пятилетнего перерыва в рамках усилий, направленных на улучшение отношений между государствами.

Почему остановили авиасообщение

Прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после начала пандемии Covid-19 в 2020 году. Тогда же дипломатические отношения между двумя странами ухудшились из-за пограничных столкновений, поэтому прямое авиасообщение так и не возобновлялось.

Так, в июне 2020 Индия и Китай обменялись взаимными обвинениями в нарушении общей границы в гималайском регионе Ладакх, где до этого произошло столкновение, в котором погибли 20 индийских пограничников.

Нью-Дели обвиняло Пекин в том, что китайская сторона пыталась возвести постройки через линию демаркации ( линия, обозначающая границу вокруг особого района, или разъединяющая воюющие стороны -ред.). Китай также игнорировал требования индийской стороны прекратить эти строительные работы.

Улучшение отношений

Индия пытается сблизиться с Китаем на фоне введения новых 50% тарифов США на импорт индийских товаров, которые 27 августа вступили в силу. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты.

Экономическое влияние новых пошлин может привести к снижению роста ВВП Индии на 0,6-0,8%.

Так президент США Дональд Трамп наказал страну за покупку русской нефти. В то же время Индия настаивает на сохранении связей с Россией, аргументируя это "финансовой выгодой".