Індія та Китай відновили прямі авіарейси вперше за п’ять років

Індія та Китай відновили пряме авіасполучення вперше за п'ять років на тлі покращення відносин між країнами. До Китаю прибув перший пасажирський літак.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що рейс IndiGo 6E 1703 з Колкати приземлився у китайському місті Гуанчжоу в понеділок, 27 жовтня, перевізши близько 180 пасажирів.

Представник китайського консульства Цінь Юн заявив, що це "дуже важливий день для індійсько-китайських відносин".

Також авіакомпанія China Eastern Airlines планує запустити рейс, що сполучає Шанхай та Делі, наступного місяця. А з 9 листопада рейси виконуватимуться тричі на тиждень.

У заяві, опублікованій на початку цього місяця, уряд Індії зазначив, що відновлення прямих рейсів "сприятиме контактам між людьми" та допоможе "поступовій нормалізації двосторонніх відносин".

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва домовилися про відновлення прямих авіарейсів з Китаєм після більш ніж п’ятирічної перерви в рамках зусиль, спрямованих на покращення відносин між державами

Чому зупинили авіасполучення

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм призупинили після початку пандемії Covid-19 у 2020 році. Тоді ж дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися через прикордонні зіткнення, тому прямого авіасполучення так і не відновлювали.

Так, у червні 2020-го Індія та Китай обмінялись взаємними звинуваченнями в порушенні спільного кордону в гімалайському регіоні Ладакх, де до цього сталась сутичка, у якій загинули 20 індійських прикордонників.

Нью-Делі звинувачувало Пекін у тому, що китайська сторона намагалася звести споруди через лінію демаркації (лінія, що позначає кордон навколо особливого району, або розʼєднує сторони, що воюють -ред.). Також Китай ігнорував вимоги індійської сторони припинити ці будівельні роботи.

Покращення відносин

Зауважимо, Індія намагається зблизитися з Китаєм на тлі запровадження нових 50% тарифів США на імпорт індійських товарів, які 27 серпня набули чинності. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів.

Економічний вплив нових мит може призвести до зниження зростання ВВП Індії на 0,6-0,8%.

Так президент США Дональд Трамп покарав країну за купівлю російської нафти. Натомість Індія наполягає на збереженні зв'язків з Росією, аргументуючи це "фінансовою вигодою".