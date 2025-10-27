Запланована подія 2

Индия планирует повысить предел иностранных инвестиций в государственные банки до 49% — Reuters

Госбанки Индии открывают двери для иностранного капитала / Depositphotos

Индия планирует разрешить прямые иностранные инвестиции в государственные банки до 49%, что более чем вдвое превышает текущие лимиты, сообщил лицо, непосредственно участвовавшее в обсуждениях политики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По информации источника агентства, повышение лимита иностранной собственности поможет государственным банкам получить больше капитала в ближайшие годы. Правительство планирует сохранить минимальную долю 51% акций государственных банков, обеспечивая государственный контроль.

В настоящее время лимит иностранного владения в государственных банках Индии составляет 20%. Министерство финансов в течение последних месяцев обсуждало этот вопрос с Резервным банком Индии (RBI) – регулятором банковского сектора.

Повышение лимита до 49% преследует цель сократить разрыв между регулированием для государственных и частных банков, где иностранная доля собственности разрешена до 74%.

Реакция рынка

Новость повлекла за собой мгновенную реакцию на фондовом рынке: индекс банка Nifty PSU вырос на целых 3,02%, достигнув рекордно высокого уровня.

Иностранный интерес к индийской банковской отрасли стремительно растет, что подтверждается рядом крупных сделок, заключенных в этом году:

Emirates NBD (Дубай) недавно приобрел 60% акций RBL Bank за $3 миллиарда. Sumitomo Mitsui Banking Corp (Япония) приобрела 20% акций Yes Bank за $1,6 миллиарда, позже увеличив свою долю.

Сделки в финансовом секторе Индии выросли на 127% в период с января по сентябрь 2025 года, достигнув $8 миллиардов, что отражает устойчивый экономический рост страны (в среднем 8% за последние три года).

Ситуация в государственном секторе

В Индии функционируют 12 государственных банков, совокупные активы которых составляют $1,95 триллиона. Это 55% всего банковского сектора страны. Хотя государственные банки часто считаются слабее частных (из-за задачи кредитования менее состоятельных слоев и более низкой рентабельности), повышение лимита открывает для них новые возможности капитализации, пишет Reuters.

Окончательное решение о повышении лимита еще не согласовано.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил, что его страна   больше не будет покупать российскую нефть. В настоящее время правительство Индии еще официально не обращалось к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой сократить импорт из России. Однако некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже готовятся постепенно сократить импорт российской нефти.

Автор:
Татьяна Бессараб