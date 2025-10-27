Індія планує підвищити ліміт іноземних інвестицій у державні банки до 49% - Reuters

Індія планує дозволити прямі іноземні інвестиції в державні банки до 49%, що більш ніж вдвічі перевищує поточні ліміти, повідомила особа, яка безпосередньо брала участь в обговореннях політики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела агентства, підвищення ліміту іноземної власності допоможе державним банкам отримати більше капіталу у найближчі роки. Уряд при цьому планує зберегти мінімальну частку 51% акцій державних банків, забезпечуючи державний контроль.

Наразі ліміт іноземного володіння в державних банках Індії становить 20%. Міністерство фінансів протягом останніх місяців обговорювало це питання з Резервним банком Індії (RBI) — регулятором банківського сектору.

Підвищення ліміту до 49% має на меті скоротити розрив між регулюванням для державних та приватних банків, де іноземна частка власності дозволена до 74%.

Реакція ринку

Новина спричинила миттєву реакцію на фондовому ринку: індекс банку Nifty PSU зріс на цілих 3,02%, досягнувши рекордно високого рівня.

Іноземний інтерес до індійської банківської галузі стрімко зростає, що підтверджується низкою великих угод, укладених цього року:

Emirates NBD (Дубай) нещодавно придбав 60% акцій RBL Bank за $3 мільярди. Sumitomo Mitsui Banking Corp (Японія) придбала 20% акцій Yes Bank за $1,6 мільярда, пізніше збільшивши свою частку.

Угоди у фінансовому секторі Індії зросли на 127% у період із січня по вересень 2025 року, досягнувши $8 мільярдів, що відображає стійке економічне зростання країни (в середньому 8% за останні три роки).

Ситуація в державному секторі

В Індії функціонують 12 державних банків, сукупні активи яких становлять $1,95 трильйона. Це 55% від усього банківського сектору країни. Хоча державні банки часто вважаються слабшими за приватні (через завдання кредитування менш заможних верств та нижчу рентабельність), підвищення ліміту відкриває для них нові можливості капіталізації, пише Reuters.

Остаточне рішення щодо підвищення ліміту ще не узгоджене.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Наразі уряд Індії ще офіційно не звертався до нафтопереробних заводів з проханням скоротити імпорт з Росії. Але деякі індійські нафтопереробні заводи вже готуються поступово скоротити імпорт російської нафти.