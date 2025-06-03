Уровень инфляции в Швейцарии впервые с начала 2021 года стал отрицательным, что усилило давление на политиков, вынудив их сократить расходы по заимствованию до конца этого месяца. Потребительские цены упали на 0,1% в мае по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию

Переход к прямой дезинфляции демонстрирует силу франка, сделавшего импорт настолько дешевым, что иностранный вклад в цены уже был отрицательным в течение нескольких месяцев. Это увеличивает бремя реагирования на Швейцарский национальный банк, который, как ожидается, сократит расходы по займам до нуля 19 июня.

Как отмечается в отчете статистического управления страны, инфляция снизилась за счет печного топлива и воздушного транспорта, тогда как арендная плата и некоторые расходы на фрукты и овощи выросли. Основной показатель, не включающий свежие и сезонные продукты, а также энергию, замедлился до 0,5%.

Хотя президент Мартин Шлегель неоднократно заявлял, что экономика может столкнуться с отдельными месяцами негативной инфляции, он также предупредил на прошлой неделе, что подобные результаты не обязательно вызовут реакцию центрального банка.

"Мы сосредоточены не на текущем уровне инфляции, а на стабильности цен в среднесрочной перспективе", — отметил он.

После финансового кризиса 2008 года было четыре периода, когда инфляция в Швейцарии была ниже нуля в течение нескольких месяцев. Национальный коммерческий банк SNB ориентирован на диапазон 0-2%.

Рост потребительских цен в окружающей еврозоне остается значительно выше, чем в Швейцарии, и, как ожидается, составит 2% в мае.

Напомним, МВФ прогнозирует замедление экономического роста и рост инфляции, но не глобальную рецессию.