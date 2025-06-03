Інфляція у Швейцарії вперше за чотири роки стала негативною: які чинники вплинули

Рівень інфляції у Швейцарії вперше з початку 2021 року став негативним, що посилило тиск на політиків, змусивши їх скоротити витрати на запозичення до кінця цього місяця. Споживчі ціни впали на 0,1% у травні порівняно з минулим роком.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію

Перехід до прямої дезінфляції демонструє силу франка, який зробив імпорт настільки дешевим, що іноземний внесок у ціни вже був негативним протягом кількох місяців. Це збільшує тягар реагування на Швейцарський національний банк, який, як очікується, скоротить витрати на позики до нуля 19 червня.

Як зазначається у звіті статистичного управлінням країни, інфляція знизилася за рахунок пічного палива та повітряного транспорту, тоді як орендна плата та деякі витрати на фрукти та овочі зросли. Основний показник, який не включає свіжі та сезонні продукти, а також енергію, сповільнився до 0,5%.

Хоча президент Мартін Шлегель неодноразово заявляв, що економіка може зіткнутися з окремими місяцями негативної інфляції, він також попередив минулого тижня, що такі результати не обов'язково викличуть реакцію центрального банку.

"Ми зосереджені не на поточному рівні інфляції, а на стабільності цін у середньостроковій перспективі", — зазначив він.

Після фінансової кризи 2008 року було чотири періоди, коли інфляція у Швейцарії була нижчою нуля протягом кількох місяців. Національний комерційний банк SNB орієнтований на діапазон 0%-2%.

Зростання споживчих цін у навколишній єврозоні залишається значно вищим, ніж у Швейцарії, і, як очікується, складе 2% у травні.

Нагадаємо, МВФ прогнозує уповільнення економічного зростання та зростання інфляції, але не глобальну рецесію.