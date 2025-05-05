Инфляция в Швейцарии замедлилась до самого низкого уровня за четыре года

В апреле Швейцария продемонстрировала нулевой рост потребительских цен в годовом исчислении, чего не наблюдалось с 2021 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Экономисты прогнозируют, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизит ключевую ставку до отрицательных значений.

5 мая статистическое управление Швейцарии сообщило, что в апреле годовой рост потребительских цен был нулевым. Это меньше, чем 0,3% в марте и слабее, чем прогнозировали все аналитики.

По словам экономиста Артура Джуруса, на понижение инфляции повлияло укрепление швейцарского франка, поскольку после этого снизилась стоимость импортируемых товаров, в том числе энергоносителей. Если бы не рост цен на жилье, инфляция могла бы стать в апреле отрицательной, добавил он.

Как уточняет Bloomberg, франк укрепился по отношению к другим валютам в связи с тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Ситуация с тарифами будто бы побудила инвесторов вкладываться именно в швейцарскую валюту.

По мнению другого экономиста, Максима Боттерона, низкие цены на энергию и крепкий франк могут привести к отрицательным показателям инфляции. Он ожидает, что 19 июня ШНБ снизит ключевую ставку до 0%, а по прогнозам других экспертов она может стать даже отрицательной.

С 2014 по сентябрь 2022 Швейцарский национальный банк придерживался политики отрицательных процентных ставок. Однако около трех лет назад регулятор решил поднять ставку до 0,5%. В настоящее время ставка составляет 0,25%, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года.

В то же время, Европейский центральный банк может изменить свою нынешнюю политику снижения ставок и уже к концу года начать обсуждение их повышения. Это указывают на ожидания экономического роста, усиленные увеличением расходов на оборону в регионе.