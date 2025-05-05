Інфляція у Швейцарії сповільнилася до найнижчого рівня за понад чотири роки

У квітні Швейцарія продемонструвала нульове зростання споживчих цін у річному вимірі, чого не спостерігалося з 2021 року.

Про це пише Bloomberg.

Економісти прогнозують, що Швейцарський національний банк (ШНБ) знизить ключову ставку до від'ємних значень.

5 травня статистичне управління Швейцарії повідомило, що у квітні річне зростання споживчих цін було нульовим. Це менше, ніж 0,3% у березні, і слабше, ніж прогнозували всі аналітики.

За словами економіста Артура Джуруса, на зниження інфляції вплинуло зміцнення швейцарського франка, оскільки після цього знизилася вартість імпортованих товарів, зокрема енергоносіїв. Якби не зростання цін на житло, інфляція могла б стати у квітні від'ємною, додав він.

Як уточнює Bloomberg, франк зміцнився щодо інших валют у зв'язку з тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Ситуація з тарифами нібито спонукала інвесторів вкладатися саме у швейцарську валюту.

На думку іншого економіста, Максима Боттерона, низькі ціни на енергію та міцний франк можуть призвести до від'ємних показників інфляції. Він очікує, що 19 червня ШНБ знизить ключову ставку до 0%, а за прогнозами інших експертів, вона може стати навіть від'ємною.

З 2014-го до вересня 2022-го Швейцарський національний банк дотримувався політики від'ємних процентних ставок. Однак майже три роки тому регулятор вирішив підняти ставку до 0,5%. Наразі ставка становить 0,25%, що є найнижчим рівнем з вересня 2022 року.

Водночас Європейський центральний банк може змінити свою нинішню політику зниження ставок та вже до кінця року почати обговорення їхнього підвищення. На це вказують очікування економічного зростання, підсилені збільшенням витрат на оборону в регіоні.