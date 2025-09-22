Запланована подія 2

Инновации и экспорт: Швейцария инвестирует более $37 млн в восстановление экономики Украины

Швейцария
Швейцария инвестирует $37,7 млн в восстановление экономики Украины

Федеральный совет Швейцарии выделяет 30 млн швейцарских франков ($37,7 млн) на программу "Конкурентоспособность для восстановления Украины 2026-2030", чтобы поддержать развитие инновационного и конкурентного частного сектора и интеграцию Украины в международные цепи поставок.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба посольства Швейцарии.

Инвестиции Швейцарии в экономику Украины

Швейцария стремится поддерживать экономическое обновление Украины в долгосрочной перспективе. Федеральный совет Швейцарии на своем заседании 19 сентября одобрил финансирование в размере 37,7 млн долларов для программы "Конкурентоспособность для восстановления Украины 2026-2030". Программа направлена на развитие инновационного и конкурентоспособного на международном уровне частного сектора, который может заложить основу успешной реконструкции и долгосрочной устойчивости Украины.

Большая конкурентоспособность имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного роста экономики и интеграции Украины в Европу. Основные направления программы:

  • Повышение конкурентоспособности украинского частного сектора.
  • Создание условий для инноваций и увеличение местной добавленной стоимости.
  • Интеграция Украины в международные цепи поставок.
  • Создание квалифицированных рабочих мест.
  • Открытие новых экспортных рынков.

Программа поддерживает приоритеты правительства Украины по внедрению реформ и сотрудничает с национальными и региональными органами власти, частным сектором и швейцарскими компаниями. Она демонстрирует долгосрочное обязательство Швейцарии по стабильности и процветанию в Украине и Европе и является частью Программы сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2025-2028 годы.

Напомним, в августе сообщалось, что Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько