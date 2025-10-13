Иностранцы открыли в Украине в этом году 1,6 тысячи ФЛП: граждане каких стран становятся предпринимателями

Более 1,6 тысяч ФЛП открыли иностранцы в Украине за 9 месяцев 2025 года. Это на 10% меньше, чем в прошлом. В то же время 1158 ФЛП-нерезидентов закрылись в этом году. Чаще всего предпринимателями в Украине становятся граждане Азербайджана, России и Узбекистана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, 1648 ФЛП зарегистрировали иностранцы в этом году в Украине. Это на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В общей сложности только 0,7% от общего количества новых предпринимателей в этом году составляют нерезиденты Украины.

В то же время 1158 ФЛП-иностранцев за это же время прекратили свою деятельность. Чистый прирост составил 490 предпринимателей-нерезидентов.

Всего более 213 тысяч предпринимателей закрылись в Украине за этот период, так что доля иностранцев составляет всего 0,5%.

Медианная продолжительность жизни иностранных бизнесов – 3,1 года. Это даже дольше, чем у среднего украинского ФЛП (2,5 года). Рекорд 30 лет бизнеса установила гражданка РФ. Она закрылась только в этом году.

Иностранцы тоже в игре: кто открывает ФЛП в Украине

В "Опендатаботе" отмечают, что больше всего среди новых предпринимателей граждан из Азербайджана — 229 ФЛП (14%), подражают россияне — 222 (14%), граждане Узбекистана — 160 (10%), Молдовы — 125 (8%) и Армении — 95 (6).

Чаще других бизнес прекращают граждане России — 241 ФЛП (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%).

Сфера деятельности

Аналитики отмечают, что большинство иностранцев выбирает сферу торговли — почти каждый третий бизнес. Следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Закрытий много в таких же сферах: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общепит (9%).

География иностранного бизнеса

Каждый третий иностранец начинает свое дело в Киеве: 544 ФЛП в этом году. Далее следуют Одесщина с 300 ФЛП (18%), Киевщина - 138 (8%), Харьковщина - 104 (6%) и Львовщина - 83 (5%).

Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях — от 2 до 17 ФЛП.

Преимущественно закрываются бизнесы иностранцев в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), далее — в Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.