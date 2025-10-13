Іноземці відкрили в Україні цьогоріч 1,6 тисячі ФОПів: громадяни яких країн стають підприємцями

Понад 1,6 тисячі ФОПів відкрили іноземці в Україні за 9 місяців 2025 року. Це на 10% менше, ніж торік. Водночас 1158 ФОПів-нерезидентів закрилися цьогоріч. Найчастіше підприємцями в Україні стають громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, 1 648 ФОПів зареєстрували іноземці цьогоріч в Україні. Це на 10% менше, ніж за той самий період торік. Загалом лише 0,7% від загальної кількості нових підприємців цьогоріч складають нерезиденти України.

Водночас 1158 ФОПів-іноземців за цей самий час припинили свою діяльність. Чистий приріст склав 490 підприємців-нерезидентів.

Загалом понад 213 тисяч підприємців закрилися в Україні за цей період, тож частка іноземців складає лише 0,5%.

Медіанна тривалість життя іноземних бізнесів — 3,1 роки. Це навіть довше, ніж у середнього українського ФОПа (2,5 роки). Рекорд 30 років бізнесу встановила громадянка РФ. Вона закрилась лише цього року.

Іноземці теж у грі: хто відкриває ФОПи в Україні

В "Опендатабот" зауважують, що найбільше серед нових підприємців громадян з Азербайджану — 229 ФОПів (14%), наслідують росіяни — 222 (14%), громадяни Узбекистану — 160 (10%), Молдови — 125 (8%) та Вірменії — 95 (6%).

Натомість частіше за інших бізнес припиняють громадяни Росії — 241 ФОП (21%), Азербайджану — 157 (14%), Молдови — 102 (9%), Узбекистану — 91 (8%) та Білорусі — 69 (6%).

Сфера діяльності

Аналітики зазначають, що переважна більшість іноземців обирає сферу торгівлі — майже кожен третій бізнес. Наслідують громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Закриттів багато у тих самих сферах: роздрібна торгівля (37%), комп’ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).

Географія іноземного бізнесу

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві: 544 ФОПи цьогоріч. Далі йдуть Одещина із 300 ФОПами (18%), Київщина — 138 (8%), Харківщина — 104 (6%) та Львівщина — 83 (5%).

Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій і Херсонській областях — від 2 до 17 ФОПів.

Переважно, закриваються бізнеси іноземців у тих самих регіонах: в Києві — 297 (26%), далі — в Одеській (17%), Харківській (9%), Київській (8%) та Дніпропетровській (5%) областях.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.