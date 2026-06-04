Институт помощника ветерана работает на пятую часть мощности из-за системных проблем — аудит Счетной палаты

Процесс внедрения института помощника ветерана и деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц сопровождался значительными трудностями. Среди главных причин неэффективности – непоследовательность и несогласованность планирования, нормативно-правового регулирования, финансирования, а также отсутствие мониторинга реальных потребностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты контрольной меры ведомства.

Как отметил Сергей Ключко, эффективная реинтеграция демобилизованных из рядов Вооруженных Сил Украины является одним из самых сложных вызовов для государства в условиях полномасштабной агрессии.

Однако путь от стратегического замысла к практическому воплощению инициативы оказался сложным из-за управленческих недостатков. В частности, заложенные в государственном бюджете миллиардные суммы на обеспечение деятельности более 10 тысяч специалистов так и не были использованы по назначению, а средства субвенции перераспределялись на другие нужды.

Проблемы кадрового планирования и искажения данных

Инициатива, начатая Министерством по делам ветеранов Украины, имела целью обеспечить персонализированную поддержку защитникам в вопросах социальной защиты, трудоустройства, медицинских и административных услуг. Однако отсутствие нормативного и финансового урегулирования помешало реализовать экспериментальный проект в полной мере.

Аудиторы зафиксировали следующие недостатки в кадровом планировании:

Неопределенность реальной потребности: Минветеранов рассчитывало количество должностей по формуле "один специалист на 100 ветеранов" на основе Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕДРВО). При этом кадровый потенциал и реальные предложения территориальных общин не исследовались.

Значительный разрыв в цифрах: В 2024 году Министерство определило потребность в 15 тысячах специалистов, тогда как регионы предложили создать только 1360 должностей. По состоянию на конец 2024 года было трудоустроено только 485 человек. В октябре 2025 года в общинах работали 2 тысячи помощников, а у 20% общин такие должности вообще отсутствовали.

Непрозрачный отбор: При отборе кандидатов нарушались сроки подачи заявлений и проведения собеседований. Кроме того, осуществлять отбор разрешалось даже на невакантные должности или не введенные в штатное расписание.

Существенные разногласия выявлены и в учете самих ветеранов. В начале 2025 года в ЕГРВИ насчитывалось 1,5 миллиона ветеранов, однако реестр не содержал информации об отдельных льготных категориях лиц. Данные Министерства относительно количества заявлений существенно колебались: например, в отчетности на 1 октября 2025 фигурировало 95 086 заявлений, тогда как в самой системе ЕГРВВ (платформа "е-Ветеран") отражалось почти вдвое меньше - 56 487 заявлений. Объяснений этим разногласиям ведомство не предоставило.

Миллиардное неиспользование средств и материальные проблемы

Из-за необоснованного планирования первоначальные объемы субвенции на оплату труда помощников пришлось массово урезать. В 2024 и за 9 месяцев 2025 было перераспределено на другие цели 84% субвенции, что составляет 5,7 миллиарда гривен. Общины часто не имели материально-технической готовности и организационной возможности для освоения этих денег.

Также на государственном уровне не были созданы единые стандарты работы. Многие специалисты по сопровождению не имели персональных цифровых ключей и доступа к платформе "е-Ветеран", поэтому обработка данных осуществлялась вручную.

Бытовые условия труда помощников ветеранов часто неудовлетворительны:

В 12 проверенных аудиторами учреждениях специалисты вынуждены работать в тесных кабинетах вместе с другими работниками.

30% помещений абсолютно не приспособлены для нужд лиц с инвалидностью.

В некоторых случаях помощники использовали собственные ноутбуки и телефоны, что создавало прямые риски утечки конфиденциальных персональных данных ветеранов.

Устранение недостатков

Счетная палата предоставила Минветеранов ряд четких рекомендаций, включая обеспечение реалистичного планирования бюджета, усовершенствование нормативной базы, усиление мониторинга данных и внедрение обязательных организационных стандартов для равного доступа к услугам.

Замминистра по делам ветеранов Юлия Кириллова отметила, что Министерство уже работает над исправлением ситуации. В частности, вводится поквартальное распределение субвенции для повышения эффективности использования средств в 2026 году. Также в 14 областях начато тестирование новой CRM-системы, которая должна автоматизировать отчетность и освободить специалистов от ручной работы. Отдельные общины уже начали самостоятельно выделять средства на обустройство положенных рабочих мест.

Напомним, Кабмин расширил помощь ветеранам и их семьям. Правительство утвердило масштабное расширение программ поддержки, охватывающих обеспечение жильем, упрощение социальной адаптации, стимулирование развития ветеранского предпринимательства, а также финансирование специализированных спортивных инициатив для ветеранов и ветеранок.