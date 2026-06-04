Інститут помічника ветерана працює на п'яту частину потужності через системні проблеми — аудит Рахункової палати

Процес запровадження інституту помічника ветерана та забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб супроводжувався значними труднощами. Серед головних причин неефективності — непослідовність та неузгодженість планування, нормативно-правового регулювання, фінансування, а також відсутність моніторингу реальних потреб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати контрольного заходу відомства.

Як наголосив Сергій Ключка, ефективна реінтеграція демобілізованих із лав Збройних Сил України є одним із найскладніших викликів для держави в умовах повномасштабної агресії.

Проте шлях від стратегічного задуму до практичного втілення ініціативи виявився складним через управлінські недоліки. Зокрема, закладені в державному бюджеті мільярдні суми на забезпечення діяльності понад 10 тисяч фахівців так і не були використані за призначенням, а кошти субвенції перерозподілялися на інші потреби.

Проблеми кадрового планування та викривлення даних

Ініціатива, яку розпочало Міністерство у справах ветеранів України, мала на меті забезпечити персоналізовану підтримку захисникам у питаннях соціального захисту, працевлаштування, медичних та адміністративних послуг. Проте брак нормативного та фінансового врегулювання завадив реалізувати експериментальний проєкт повною мірою.

Аудитори зафіксували такі недоліки у кадровому плануванні:

Невизначеність реальної потреби: Мінветеранів розраховувало кількість посад за формулою "один фахівець на 100 ветеранів" на основі Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). При цьому кадровий потенціал та реальні пропозиції територіальних громад не досліджувалися.

Значний розрив у цифрах: У 2024 році Міністерство визначило потребу в 15 тисячах фахівців, тоді як регіони запропонували створити лише 1 360 посад. Станом на кінець 2024 року було працевлаштовано лише 485 осіб. У жовтні 2025 року в громадах працювали 2 тисячі помічників, а у 20% громад такі посади взагалі були відсутні.

Непрозорий відбір: Під час добору кандидатів порушувалися строки подання заяв та проведення співбесід. Крім того, здійснювати добір дозволялося навіть на невакантні посади або ті, що не введені до штатного розпису.

Суттєві розбіжності виявлено і в обліку самих ветеранів. На початку 2025 року в ЄДРВВ налічувалося 1,5 мільйона ветеранів, проте реєстр не містив інформації про окремі пільгові категорії осіб. Дані Міністерства щодо кількості заяв суттєво коливалися: наприклад, у звітності на 1 жовтня 2025 року фігурувала 95 086 заяв, тоді як у самій системі ЄДРВВ (платформа "е-Ветеран") відображалося майже вдвічі менше — 56 487 заяв. Пояснень цим розбіжностям відомство не надало.

Мільярдне невикористання коштів та матеріальні проблеми

Через необґрунтоване планування початкові обсяги субвенції на оплату праці помічників довелося масово урізати. У 2024 році та за 9 місяців 2025 року було перерозподілено на інші цілі 84% субвенції, що становить 5,7 мільярда гривень. Громади часто не мали матеріально-технічної готовності та організаційної спроможності для освоєння цих грошей.

Також на державному рівні не було створено єдиних стандартів роботи. Багато фахівців із супроводу не мали персональних цифрових ключів та доступу до платформи "е-Ветеран", через що обробка даних здійснювалася вручну.

Побутові умови праці помічників ветеранів часто є незадовільними:

У 12 перевірених аудиторами установах фахівці змушені працювати у тісних кабінетах разом з іншими працівниками.

30% приміщень абсолютно не пристосовані для потреб осіб з інвалідністю.

В окремих випадках помічники використовували власні ноутбуки та телефони, що створювало прямі ризики витоку конфіденційних персональних даних ветеранів.

Усунення недоліків

Рахункова палата надала Мінветеранів низку чітких рекомендацій, серед яких: забезпечення реалістичного планування бюджету, удосконалення нормативної бази, посилення моніторингу даних та впровадження обов'язкових організаційних стандартів для рівного доступу до послуг.

Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова зазначила, що Міністерство вже працює над виправленням ситуації. Зокрема, запроваджується поквартальний розподіл субвенції для підвищення ефективності використання коштів у 2026 році. Також у 14 областях розпочалося тестування нової CRM-системи, яка має автоматизувати звітність і звільнити фахівців від ручної роботи. Окремі громади вже почали самостійно виділяти кошти на облаштування належних робочих місць.

Нагадаємо, Кабмін розширив допомогу ветеранам та їхнім родинам. Уряд затвердив масштабне розширення програм підтримки, які охоплюють забезпечення житлом, спрощення соціальної адаптації, стимулювання розвитку ветеранського підприємництва, а також фінансування спеціалізованих спортивних ініціатив для ветеранів і ветеранок.