"Интерпайп" выплатил все долги по облигациям на $300 млн

Interpipe Holdings Plc, холдинговая компания украинской трубно-колесной компании "Интерпайп", сообщила о полном погашении облигаций на сумму 300 млн долларов со ставкой 8,375% и сроком погашения в 2026 году.

Как сообщает Delo.ua, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь компании Андрей Писаревский.

Речь идет о еврооблигациях Interpipe Holdings Plc, которые компания полностью выкупила и погасила до наступления финального срока выплаты.

"Интерпайп" - один из крупнейших украинских производителей стальных труб и железнодорожной продукции. Компания поставляет продукцию в более чем 50 стран мира через торговые офисы на рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуру группы входят шесть производственных активов, в том числе "Интерпайп НТЗ", "Интерпайп НМТЗ", "Интерпайп Нико-Тьюб", электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" и завод Interpipe Roman в Румынии.

В компании трудятся около 9,5 тыс. сотрудников.

Конечным владельцем Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Добавим, "Интерпайп" в I квартале 2026 года (январь-март) перечислил в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды около 1,2 млрд грн налогов и сборов.