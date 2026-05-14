"Інтерпайп" виплатив усі борги за облігаціями на $300 млн

Interpipe Holdings Plc, холдингова компанія української трубно-колісної компанії "Інтерпайп", повідомила про повне погашення облігацій на суму 300 млн доларів із ставкою 8,375% та терміном погашення у 2026 році.

Як інформує Delo.ua, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив прессекретар компанії Андрій Писаревський.

Йдеться про єврооблігації Interpipe Holdings Plc, які компанія повністю викупила та погасила до настання фінального строку виплати.

"Інтерпайп" є одним із найбільших українських виробників сталевих труб та залізничної продукції. Компанія постачає продукцію більш ніж у 50 країн світу через торговельні офіси на ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

До структури групи входять шість виробничих активів, зокрема "Інтерпайп НТЗ", "Інтерпайп НМТЗ", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" та завод Interpipe Roman у Румунії.

У компанії працюють близько 9,5 тис. співробітників.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.

Додамо, "Інтерпайп" у I кварталі 2026 року (січень-березень) перерахував до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів приблизно 1,2 млрд грн податків і зборів. 

Автор:
Тетяна Гойденко