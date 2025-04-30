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Инвестиции компаний ЕБА в крупные проекты превысили $3 млрд с 2022 года

доллары США
С 2022 года компании ЭВА вложили более 3 млрд. долларов в значительные проекты. / Freepik

С 2022 года члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) объявили об инвестициях на сумму более 3 млрд долларов в крупные проекты. Из этой суммы 287 млн долларов было инвестировано в завершенные проекты, 2,57 млрд долларов – в процессе реализации, а еще 172 млн долларов – запланированы для будущих инициатив.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Одним из таких инвесторов является ДТЭК, строящий Тилигульскую ветровую электростанцию. Инвестиции в проект составляют 650 млн евро.

Среди лидеров по объему инвестиций - "АрселорМиттал Кривой Рог", обещающий вложить в горнодобывающую, металлургическую и инфраструктурную сферы 325 млн долларов.

В список также вошли "Кнауф Гипс Киев" с инвестициями в строительство завода по производству стройматериалов (150 млн евро) и City One Development – завод по производству флоат-стекла (140 млн долларов).

В то же время инвестиции Elementum Energy во вторую очередь Днестровской ВЭС составляют 110,5 млн долларов, Bayer – в расширение производственных мощностей семенного завода 60 млн евро, а EPAM Systems – в офисный комплекс 50,8 млн долларов.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация сообщила, что налоговый режим является сдерживающим фактором для развития 36% бизнесов в Украине.

Бизнес-сообщество убеждено, что любое дополнительное налогообложение добросовестного бизнеса, включая повышение военного сбора, может исказить конкурентную среду, поскольку работать "в белую" станет экономически невыгодно. Что изменилось для бизнеса, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько