Інвестиції компаній ЄБА у великі проєкти перевищили $3 млрд з 2022 року

З 2022 року члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) оголосили про інвестиції на суму понад 3 млрд доларів у великі проєкти. З цієї суми 287 млн доларів було інвестовано в завершені проєкти, 2,57 млрд доларів – в процесі реалізації, а ще 172 млн доларів – заплановані для майбутніх ініціатив.

Про це інформує пресслужба асоціації.

Одним із таких інвесторів є ДТЕК, який будує Тилігульську вітрову електростанцію. Інвестиції в проєкт складають 650 млн євро.

Серед лідерів за обсягом інвестицій є "АрселорМіттал Кривий Ріг", який обіцяє вкласти у гірничодобувну, металургійну та інфраструктурну сфери 325 млн доларів.

До списку також увійшли "Кнауф Гіпс Київ" з інвестиціями в будівництво заводу з виробництва будматеріалів (150 млн євро) і City One Development – заводу з виробництва флоат-скла (140 млн доларів).

Водночас інвестиції Elementum Energy в другу чергу Дністровської ВЕС складають 110,5 млн доларів, Bayer – в розширення виробничих потужностей насіннєвого заводу 60 млн євро, а EPAM Systems – в офісний комплекс 50,8 млн доларів.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація повідомила, що податковий режим є стримуючим фактором для розвитку 36% бізнесів в Україні.

Бізнес-спільнота переконана, що будь-яке додаткове оподаткування сумлінного бізнесу, включно з підвищенням військового збору, може спотворити конкурентне середовище, оскільки працювати “в білу” стане економічно невигідно. Що змінилося для бізнесу читайте в матеріалі Delo.ua.