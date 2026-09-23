Инвестиции в $30,7 млн: в Закарпатье построят первую в Украине геотермальную ТЭС

В Солотвине на Закарпатье планируется построить первую в Украине геотермальную теплоэлектростанцию. Проект Ecofield Solotvyno предусматривает установку мощностью 5 МВт электроэнергии и 20 МВт тепла, а объем необходимых инвестиций оценивается в 30,7 млн долларов.

Как пишет Dilo, об этом информирует Forestbrief.

Первая в Украине геотермальная ТЭС

Проект Ecofield Solotvyno АО "Укргаздобыча" презентовало потенциальным инвесторам во время состоявшегося 18-19 сентября на "Буковеле" саммита "Карпатской интеграционной инициативы".

Проект предполагает строительство геотермальной установки мощностью 5 МВт электроэнергии и 20 МВт тепла. В настоящее время он находится на этапе предварительного технико-экономического обоснования. Ориентировочный срок запуска – в течение трех лет.

Для реализации проекта планируют привлечь $30,7 млн инвестиций.

Ecofield Solotvyno должен стать комплексным проектом использования геотермального ресурса – не только для добычи термальной воды, но и одновременного производства электроэнергии и промышленного тепла.

Одним из ключевых преимуществ геотермального поколения является возможность работать независимо от погодных условий и времени суток, в отличие от солнечной и ветровой энергетики.

В Солотвино планируется применить каскадную модель использования геотермального ресурса: сначала его будут направлять на производство электроэнергии, а остаточное тепло — для отопления промышленных объектов или нужд сельского хозяйства.

Как геотермальная энергетика работает в соседних странах

Геотермальная энергетика активно используется в странах Центральной и Восточной Европы. В частности, польская Geotermia Podhalańska мощностью 78 МВт обеспечивает теплом Закопане и близлежащие населенные пункты. В Венгрии Miskolc Geothermal System поставляет 45 МВт тепла в городские сети, промышленные предприятия и теплицы.

В Словакии геотермальная система Galanta мощностью около 7 МВт обеспечивает отопление около 1,3 тыс. квартир и больницы.

В 2025 году масштабный проект геотермального теплоснабжения был реализован в румынском Ораде. Станция мощностью 50 МВт обеспечивает теплом около 6 тыс. квартир, общественные учреждения и коммерческие помещения, которыми пользуется более 13,5 тыс. жителей.

Мощность запланированной в Солотвино установки будет меньше, чем в геотермальных системах Мишкольца или Рады, но примерно в три раза будет превышать мощность проекта в словацкой Галанте.

Украинские проекты Carpathian 8

По информации Министерства экономики, Украина вместе со странами-партнерами Карпатского региона в пределах Carpathian 8 Summit сформировала инвестиционный портфель из почти 100 проектов общей стоимостью более 40 млрд евро.

Украинская часть портфеля включает 55 проектов, для реализации которых необходимо финансирование на $7,3 млрд.

Среди крупнейших проектов – третья очередь Днестровской ГЭС, нефтепровод Броды – Адамово, железнодорожное сообщение Черновцы – Вадул-Сирет с выходом в Румынию, Львовская ветровая электростанция мощностью 100 МВт, а также мультимодальный логистический терминал Horonda Platform на Закарпатье.