Інвестиції у $30,7 млн: на Закарпатті збудують першу в Україні геотермальну ТЕС

У Солотвині на Закарпатті планують збудувати першу в Україні геотермальну теплоелектростанцію. Проєкт Ecofield Solotvyno передбачає установку потужністю 5 МВт електроенергії та 20 МВт тепла, а обсяг необхідних інвестицій оцінюють у $30,7 млн.

Як пише Dilo, про це інформує Forestbrief.

Перша в Україні геотермальна ТЕС

Проєкт Ecofield Solotvyno АТ "Укргазвидобування" презентувало потенційним інвесторам під час саміту "Карпатської інтеграційної ініціативи", що відбувся 18–19 вересня на "Буковелі".

Проєкт передбачає будівництво геотермальної установки потужністю 5 МВт електроенергії та 20 МВт тепла. Наразі він перебуває на етапі попереднього техніко-економічного обґрунтування. Орієнтовний термін запуску - протягом трьох років.

Для реалізації проєкту планують залучити $30,7 млн інвестицій.

Ecofield Solotvyno має стати комплексним проєктом використання геотермального ресурсу - не лише для видобутку термальної води, а й для одночасного виробництва електроенергії та промислового тепла.

Однією з ключових переваг геотермальної генерації є можливість працювати незалежно від погодних умов і часу доби, на відміну від сонячної та вітрової енергетики.

У Солотвині планують застосувати каскадну модель використання геотермального ресурсу: спочатку його спрямовуватимуть на виробництво електроенергії, а залишкове тепло — для опалення промислових об’єктів або потреб сільського господарства.

Як геотермальна енергетика працює в сусідніх країнах

Геотермальна енергетика вже активно використовується в країнах Центральної та Східної Європи. Зокрема, польська Geotermia Podhalańska потужністю 78 МВт забезпечує теплом Закопане та навколишні населені пункти. В Угорщині Miskolc Geothermal System постачає 45 МВт тепла до міських мереж, промислових підприємств і теплиць.

У Словаччині геотермальна система Galanta потужністю близько 7 МВт забезпечує опалення приблизно 1,3 тис. квартир і лікарні.

У 2025 році масштабний проєкт геотермального теплопостачання реалізували в румунській Ораді. Станція потужністю 50 МВт забезпечує теплом близько 6 тис. квартир, громадські установи та комерційні приміщення, якими користуються понад 13,5 тис. мешканців.

Потужність запланованої в Солотвині установки буде меншою, ніж у геотермальних системах Мішкольца чи Оради, але приблизно втричі перевищуватиме потужність проєкту в словацькій Галанта.

Українські проєкти Carpathian 8

За інформацією Міністерства економіки, Україна разом із країнами-партнерами Карпатського регіону в межах Carpathian 8 Summit сформувала інвестиційний портфель із майже 100 проєктів загальною вартістю понад €40 млрд.

Українська частина портфеля включає 55 проєктів, для реалізації яких необхідне фінансування на $7,3 млрд.

Серед найбільших проєктів - третя черга Дністровської ГЕС, нафтопровід Броди - Адамово, залізничне сполучення Чернівці – Вадул-Сірет із виходом до Румунії, Львівська вітрова електростанція потужністю 100 МВт, а також мультимодальний логістичний термінал Horonda Platform на Закарпатті.