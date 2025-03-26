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Иранский риал упал ниже 1 000 000 долларов
На фоне жесткой санкционной политики США курс иранского риала упал до рекордного уровня в 1 039 000 за доллар. Это почти вдвое ниже, чем год назад, когда президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан.
Об этом пишет Reuters .
В то же время, инфляция остается на уровне 40%, что заставляет граждан конвертировать свои сбережения в твердую валюту и золото.
Нестабильность иранской валюты связана с эскалацией напряжения между Тегераном и Вашингтоном. В этом месяце Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменее с предложением решить вопросы ядерной программы либо путем переговоров, либо военными методами.
Хаменеи резко отверг идею диалога, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что никаких переговоров не будет, пока США не изменят свою политику.
Несмотря на дипломатический тупик, иранские чиновники пытаются заверить граждан в том, что прямого вооруженного конфликта не будет.
"Мы полностью готовы к любым сценариям, и никто не должен думать о нападении на Иран", – заявил Аракчи 24 марта.
Санкции Трампа и их влияние на риал
Иранский риал начал стремительное падение еще в 2018 году, когда первая администрация Трампа возобновила санкции после выхода США из ядерного соглашения. Тогда курс обвалился с 55 000 до более чем 100 000 риалов за доллар.
После возвращения Трампа в Белый дом санкционное давление только усилилось. США ввели уже четыре новых раунда ограничений по экспорту иранской нефти, что значительно сократило поступление иностранной валюты в страну. Поскольку нефть является главным источником валютных резервов Ирана, падение экспорта автоматически ослабляет риал.
По данным аналитиков, курс может упасть еще больше, если США продолжат ужесточать ограничения, а переговоры между странами останутся заблокированными.
Ранее США передали Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые Иран пытался передать поддерживаемому им исламистскому шиитскому движению "Ансар Аллах", захватившему в ходе гражданской войны западную часть Йемена.