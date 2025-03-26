Іранський ріал впав нижче 1 000 000 за долар

На тлі жорсткої санкційної політики США курс іранського ріала впав до рекордного рівня 1 039 000 за долар. Це майже вдвічі нижче, ніж рік тому, коли президентом Ірану став Масуд Пезешкіан.

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Про це пише Reuters.

Водночас інфляція залишається на рівні 40%, що змушує громадян конвертувати свої заощадження у тверду валюту та золото.

Нестабільність іранської валюти пов'язана з ескалацією напруги між Тегераном і Вашингтоном. Цього місяця Дональд Трамп звернувся до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї з пропозицією розв’язати питання ядерної програми або шляхом переговорів, або військовими методами.

Хаменеї різко відкинув ідею діалогу, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі наголосив, що жодних переговорів не буде, доки США не змінять свою політику.

Попри дипломатичний тупик, іранські чиновники намагаються запевнити громадян, що прямого збройного конфлікту не буде.

"Ми повністю готові до будь-яких сценаріїв, і ніхто не повинен думати про напад на Іран", – заявив Аракчі 24 березня.

Санкції Трампа та їхній вплив на ріал

Іранський ріал почав стрімке падіння ще у 2018 році, коли перша адміністрація Трампа відновила санкції після виходу США з ядерної угоди. Тоді курс обвалився з 55 000 до понад 100 000 ріалів за долар.

Після повернення Трампа до Білого дому санкційний тиск лише посилився. США запровадили вже чотири нові раунди обмежень щодо експорту іранської нафти, що значно скоротило надходження іноземної валюти до країни. Оскільки нафта є головним джерелом валютних резервів Ірану, падіння експорту автоматично послаблює ріал.

За даними аналітиків, курс може впасти ще більше, якщо США продовжать посилювати обмеження, а переговори між країнами залишаться заблокованими.

Раніше США передали Збройним силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм, які Іран намагався передати підтримуваному ним ісламістському шиїтському руху "Ансар Аллах", який захопив у ході громадянської війни західну частину Ємену.