Иск против Google: компанию обвиняют в тайной слежке за чатами через Gemini

Компания Google обвинила в использовании ее помощника Gemini AI для незаконного отслеживания частного общения пользователей Gmail, программ обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

В иске, поданном в качестве предложенного коллективного иска, утверждается, что в прошлом пользователям предоставлялась возможность включить программу искусственного интеллекта Google добровольно. Однако в октябре подразделение Alphabet включило Gemini для всех пользователей этих программ.

Это решение, как говорится в жалобе, позволило компании собирать личные данные без ведома или согласия пользователей.

Доступ ко всей истории частных сообщений

Истцы утверждают, что хотя Google позволяет пользователям выключать Gemini, это требует от них углубиться в настройку конфиденциальности для деактивации инструмента искусственного интеллекта.

Если пользователи не сделают этот шаг, Google якобы использует Gemini для доступа и использования всей записанной истории частных сообщений своих пользователей, включая буквально каждое электронное письмо и вложения, отправленные и полученные в их аккаунтах Gmail, говорится в жалобе.

Нарушение закона о конфиденциальности

В иске утверждается, что действия Google нарушают Калифорнийский закон о нарушении конфиденциальности 1967 года, прямо запрещающий тайное прослушивание и запись конфиденциальных сообщений без согласия всех привлеченных сторон.

В настоящее время компания Google не предоставила ни одного комментария по этим обвинениям, поскольку запрос был отправлен вне обычных рабочих часов.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.