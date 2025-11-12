Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Иск против Google: компанию обвиняют в тайной слежке за чатами через Gemini

Gemini
Gemini AI использовали для прослушивания чатов

Компания Google обвинила в использовании ее помощника Gemini AI для незаконного отслеживания частного общения пользователей Gmail, программ обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

В иске, поданном в качестве предложенного коллективного иска, утверждается, что в прошлом пользователям предоставлялась возможность включить программу искусственного интеллекта Google добровольно. Однако в октябре подразделение Alphabet включило Gemini для всех пользователей этих программ.

Это решение, как говорится в жалобе, позволило компании собирать личные данные без ведома или согласия пользователей.

Доступ ко всей истории частных сообщений

Истцы утверждают, что хотя Google позволяет пользователям выключать Gemini, это требует от них углубиться в настройку конфиденциальности для деактивации инструмента искусственного интеллекта.

Если пользователи не сделают этот шаг, Google якобы использует Gemini для доступа и использования всей записанной истории частных сообщений своих пользователей, включая буквально каждое электронное письмо и вложения, отправленные и полученные в их аккаунтах Gmail, говорится в жалобе.

Нарушение закона о конфиденциальности

В иске утверждается, что действия Google нарушают Калифорнийский закон о нарушении конфиденциальности 1967 года, прямо запрещающий тайное прослушивание и запись конфиденциальных сообщений без согласия всех привлеченных сторон.

В настоящее время компания Google не предоставила ни одного комментария по этим обвинениям, поскольку запрос был отправлен вне обычных рабочих часов.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.

Автор:
Татьяна Бессараб