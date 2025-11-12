Запланована подія 2

Позов проти Google: компанію звинувачують у таємному стеженні за чатами через Gemini

Gemini
Gemini AI використовували для прослуховування чатів

Компанію Google звинуватили у використанні її помічника Gemini AI для незаконного відстеження приватного спілкування користувачів Gmail, програм обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

У позові, поданому як запропонований колективний позов, стверджується, що в минулому користувачам надавалася можливість увімкнути програму штучного інтелекту Google добровільно. Однак у жовтні підрозділ Alphabet увімкнув Gemini для всіх користувачів цих програм.

Це рішення, як зазначається у скарзі, дозволило компанії збирати особисті дані без відома чи згоди користувачів.

Доступ до всієї історії приватних повідомлень

Позивачі стверджують, що хоча Google дозволяє користувачам вимикати Gemini, це вимагає від них заглибитися в налаштування конфіденційності для деактивації інструменту штучного інтелекту.

Якщо користувачі не зроблять цього кроку, Google нібито використовує Gemini для доступу та використання всієї записаної історії приватних повідомлень своїх користувачів, включаючи буквально кожен електронний лист та вкладення, надіслані та отримані в їхніх облікових записах Gmail, йдеться у скарзі.

Порушення закону про конфіденційність

У позові стверджується, що дії Google порушують Каліфорнійський закон про порушення конфіденційності 1967 року, який прямо забороняє таємне прослуховування та запис конфіденційних повідомлень без згоди всіх залучених сторін.

Наразі компанія Google не надала жодного коментаря щодо цих звинувачень, оскільки запит був надісланий поза звичайними робочими годинами.

Нагадаємо,Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.

Автор:
Тетяна Бесараб