Испания планирует повысить расходы на оборону до 2% ВВП

Испания выделит 10,5 миллиарда евро инвестиций для обеспечения выполнения своих обязательств перед НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году.

Об этом пишет Bloomberg.

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что в связи с растущим давлением Соединенных Штатов на страны НАТО по увеличению оборонных инвестиций Испания ускорила свои планы и увеличит расходы на оборону до 2% ВВП уже в 2025 году, а не в 2029, как предполагалось ранее.

"Мы должны взять бразды правления в свои руки, и Испания не останется в стороне этого процесса, а будет в центре рядом с другими. Для этого необходимо придерживаться инвестиционных целей", — сказал Санчес в Мадриде.

В этом году страна увеличит оборонный бюджет на 10,5 миллиарда евро (12,1 миллиарда долларов), доведя его до более чем 23 миллиардов евро. Это стало возможным по достижении 1,4% ВВП на оборонные расходы в 2024 году.

По словам главы испанского правительства, около 35% общей суммы инвестиций пойдет на зарплаты и обучение, 31% — на телекоммуникации и средства безопасности, а 19% — на оборонное оборудование.

Санчес отметил, что в текущем году большие расходы на оборону будут осуществляться исключительно из внутренних средств. Этот план не потребует одобрения парламента, поскольку он переориентирует государственные расходы, а не увеличит их.

Испания в НАТО

Испания долгое время имела противоречивую историю по военным расходам. Ее вступление в НАТО в середине 1980-х годов стало знаковым политическим событием для тогдашнего социалистического правительства, что требовало от партии значительных идеологических сдвигов.

Во время экономического кризиса 2008-2012 годов страна резко сократила расходы на вооружение, боеприпасы и даже военные учения, и с тех пор инвестиции в эту сферу были ограничены, пишет Bloomberg.

Напомним, что Италия также собирается увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта уже в этом году.